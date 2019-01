Michel Petrucciani, hommage, 20 ans après (1/5), avec Laurent Coulondre

Disparu le 6 janvier 1999 à l’âge de 37 ans, Michel Petrucciani est un de ces jazzmen dont la dimension se mesure au nombre de vocations qu’il a pu susciter. Le brillant pianiste se doublait d’un compositeur accompli. Une puissance rythmique redoutable au clavier, un sens de l’épure mélodique pour l’écriture : l’art de dissimuler la sophistication sous une apparente simplicité. Double impact, du coup : celui de l’évidence pour les néophytes, celui de l’élégance pour les aficionados. À l’occasion des 20 ans de sa disparition, France Musique réalise une semaine d’hommageà Michel Petrucciani

Né le 28 Décembre 1962 à Orange, Michel Petrucciani est issu d'une famille totalement musicienne (son père Tony est guitariste, ses frères Louis et Philippe sont respectivement contrebassiste et guitariste). C'est par pur hasard qu'il eut très tôt la révélation du piano. "Mon père m'a raconté qu'un soir, à l'âge de quatre ans, voyant un pianiste à la télévision, j'ai pointé le doigt vers l'écran en m'écriant : c'est de cet instrument que je veux jouer". Le pianiste s'appelait Duke Ellington. Michel Petrucciani était handicapé de naissance du fait d'une ostéogenèse imparfaite, la « maladie des os de verre ». Elle lui valut une taille qui ne dépassa jamais 99cm et une série de fractures, notamment lors des concerts. Il se savait probablement condamné à une espérance de vie limitée, d’où son appétit de musique et son sens de l’urgence décuplés.

En 1985, après avoir réalisé une série d’albums épatants pour le label Owl de Jean-Jacques Pussiau, il est le premier français à signer, à 23 ans, chez Blue Note, maison pour laquelle il enregistrera six albums. Depuis son succès américain, Michel ne cessa, avec une énergie gourmande et juvénile, de parcourir le monde et de changer très vite de formules musicales et d'environnement. À partir de 1992, jusqu’à sa disparition, il enregistra chez Dreyfus Jazz une série d’albums dans les formats les plus divers. "Si je ne change pas, je m'ennuie très vite. Ce besoin se manifeste jusque dans ma vie quotidienne. Chez moi, je n'arrête pas de changer les meubles de place. En musique c'est pareil. Il faut que j'innove et varie sans cesse".

Le 6 janvier 1999, Michel Petrucciani décède à New York à l'hôpital Beth Israel des suites d'une infection pulmonaire foudroyante.

C’est la dernière période du pianiste qui se retrouve aujourd’hui rassemblée dans le coffret « L’intégrale Dreyfus Jazz »

On y retrouve 12 CD :

« Conversation » (duo avec Tony Petrucciani) (10 novembre 1992)

« Marvellous » (trio plus quatuor à cordes) (1993)

« Michel Petrucciani & NHOP » (duo avec Niels-Henning Ørsted Pedersen) (18 avril 1994)

« Conférence de presse 1 » (duo avec Eddy Louiss) (14 juin 1994)

« Conférence de presse 2 » (duo avec Eddy Louiss) (14 juin 1994)

« Dreyfus Night in Paris » (avec Marcus Miller and friends) (7 juillet 1994)

« Au Théâtre des Champs Elysées » (solo) (14 novembre 1994)

« Flamingo » (avec Stéphane Grappelli) (15-17 juin 1995)

« Piano Solo - the complete Concert in Germany » (27 février 1997)

« Both Worlds » (sextet) (août 1997)

« Trio In Tokyo » (novembre 1997)

« Both Worlds Live » (sextet) (10 juillet 1998)

Et 3 DVD :

« Non Stop, Travels with Michel Petrucciani + Trio in Stuttgart » (film de Roger Willemsen 1995 + live 8 février 1998)

« Concert Solo + Lettre à Michel Petrucciani » (Marciac 1996 + film de Franck Cassenti 1983)

« Both Worlds Live at North Sea Jazz Festival » (sextet) (10 juillet 1998)

Open Jazz (dont le générique est une composition de Michel Petrucciani,September Second) présente 5 émissions spéciales autour du coffret « L’intégrale Dreyfus Jazz », avec un pianiste différent invité chaque jour :

- mercredi 2 janvier avec Laurent Coulondre

- jeudi 3 janvier avec Manuel Rocheman

- vendredi 4 janvier avec Bruno Ruder

- lundi 7 janvier avec Thomas Enhco

- mardi 8 janvier avec Baptiste Trotignon

+ Les Légendes du Jazz, de Jérôme Badini : le concert du 30 mars 1988 à Albi du 4tet de Michel Petrucciani avec John Abercrombie (guitare), Andy McKee (contrebasse) et Eliot Zigmund (batterie) diffusé en 2 parties :

- samedi 5 janvier, 18-19h

- dimanche 6 janvier 18-19h

+ Nuit spéciale par Alex Dutilh, du samedi 5 janvier à minuit au dimanche 6 à 7h (réécoutable en streaming) avec 6 concerts inédits conservés dans les archives de l'Ina

- Paris, Espace Cardin, 28 janvier 1979, 4tet de Michel Petrucciani avec Tony Petrucciani (guitare), Louis Petrucciani (contrebasse) et René Giner (batterie)

- Paris, Espace Cardin, 22 novembre 1982, 4tet de Lee Konitz (sax alto) et Michel Petrucciani, avec Louis Petrucciani (contrebasse) et Aldo Romano (batterie)

- Paris, Musée d'Art Moderne, 17 février 1984, trio de Michel Petrucciani, avec Palle Danielsson (contrebasse) et Eliot Zigmund (batterie)

- Nice, Grande Parade du Jazz, 18 juillet 1986, duo de Michel Petrucciani et Jim Hall (guitare)

- Montpellier, Festival Radio France et Montpellier, 21 juillet 1995, Michel Petrucciani solo

- Marciac, 10 août 1998, trio de Michel Petrucciani, avec Anthony Jackson (basse) et Steve Gadd (batterie)

Programmation musicale

Eddy Louiss, Michel Petrucciani « Conference de presse »

Jean-Philippe Herbien (Eddy Louiss, Michel Petrucciani)

Dreyfus Jazz 36568-2

Eddy Louiss, Michel Petrucciani « Conference de presse »

So What (Miles Davis)

Dreyfus Jazz 36568-2

Eddy Louiss, Michel Petrucciani « Conference de presse Vol. 2»

Hub Art (Michel Petrucciani)

Dreyfus Jazz 36573-2

Marcus Miller, Michel Petrucciani « Dreyfus Night in Paris »

Looking Up (Michel Petrucciani)

Dreyfus Jazz 36652-2

Marcus Miller, Michel Petrucciani« Michel Plays Petrucciani »

She Did It Again (Michel Petrucciani)

Blue Note 7486792