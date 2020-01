Michael Leonhart, de la suite dans les idées

Au sommaire aujourd'hui

Michael Lonhart à la Une

, © Radio France / Alex Dutilh

La vision polyglotte du monde musical que Leonhart a développée a pour résultat d'estampiller l'œuvre du Michael Leonhart Orchestra à chaque instant.

Après son premier album “The Painted Lady Suite” en 2018, le Michael Leonhart Orchestra (MLO) sort “Suite Extracts Vol. I” chez Sunnyside Records. Le répertoire, pour le moins surprenant, montre un aspect de la mission du MLO : jouer des reprises, mais à la manière de Leonhart, avec des matériaux très disparates allant de Fela Kuti à Spinal Tap en passant par Howlin' Wolf et Ornette Coleman. Elles sont présentées sous forme de suites. On y trouve Chris Potter, Nels Cline, Donny McCaslin, John Ellis, Erik Friedlander et bien d'autres invités de marque dans le cadre d'un ensemble remuant de 20 musiciens.

Leonhart dit, " il y a un certain abandon et une certaine liberté dans tout le matériel. Beaucoup d'entre eux ont un backbeat, ce qui n'était pas vraiment le cas du premier album. Cet album est plus musclé à bien des égards. Cela reflète ce que nous faisons en direct : moins de pièces d'ambiance pastorale ou mystique, de bains sonores, et plus d'interaction avec le groove."

L'approche de Leonhart à l'égard du MLO se nourrit de ses nombreuses autres activités : il est trompettiste de jazz de haut niveau et membre de longue date de Steely Dan ; pianiste talentueux et original ; chanteur, auteur-compositeur et compositeur de musique de film ; interprète de studio avec le mégahit "Uptown Funk" de Bruno Mars/Mark Ronson ; orchestrateur accompli (Nels Cline's Lovers) et producteur (Sunken Condos, Sachal Vasandani's Slow Motion Miracles de Donald Fagen, bientôt Camille Bertault).

Le MLO a développé et affiné les suites au cours de ses résidences mensuelles au Jazz Standard, l'une des salles de jazz les plus prestigieuses de New York. Leonhart y poursuit sa vision, avec une instrumentation non conventionnelle et une communauté de musiciens recherchés dans une grande variété de scènes et d’esthétiques en pointe.

En traçant les prochaines étapes, Leonhart a un plan spécifique en tête pour le MLO. Un autre album entièrement original, comme “Painted Lady”, suivra celui-ci ; puis un autre album de reprises. Et cette alternance continuera. Les projets de reprises comprennent une suite Psycho de Bernard Herrmann, une suite de Noël de Charlie Brown, une suite Ennio Morricone, une suite Cannonball Adderley et plus encore. Parmi les originaux à venir figurent "The Normyn Suite", une méditation sur la perte en l'honneur du dernier teckel de Leonhart, et "The Galapagos Suite", inspirée d'un récent voyage. "Nous sommes en train de progresser dans le nombre de morceaux que nous avons préparées ", dit le leader. "Je pense qu'il y a 80 morceaux dans le répertoire et nous en avons sorti environ 22. C'est une époque particulièrement créative."

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Programmation musicale

Michael Leonhart « Suite Extracts, Vol 1 »

Alu Jon Jonki Jon (The Afrobeat Suite) (Fela Anikulapo Kuti)

Sunnyside 1555

Michael Leonhart « Suite Extracts, Vol 1 »

Da Mystery of Chessboxin' (The Wu-Tang Suite) (R. Diigs, D. Coles, G. Grice, L.J. Hawkins, J. Hunter, R.T. Jones, C. Smith, C. Woods)

Sunnyside 1555

Duke Ellington « Three Suites »

Suite Thursday : Schwiphti (Duke Ellington, Billy Strayhorn)

Columbia CK 46825

Remy Le Bœuf « Assembly of Shadows »

Strata (Remy Le Bœuf)

Soundspore 201901

Martial Solal « Trio, Complete Sessions 1953-62 »

Dinah (Lewis, Young, Akst)

Fresh Sound 982

Hono Winterstein « Horizons »

Yesterdays (Jerome Kern)

Trebim Music 057

Xavier Roumagnac « 78 tours »

Vent marin (Xavier Roumagnac)

Jazz Family

Le Grupetto « Les Quat' Saisons du Grupetto »

Valse des hirondelles (Mael Godinat)

Zabirrr 049

Antoine Berjeaut « Moving Cities »

Shadows (Antoine Berjeaut, Makaya McCraven)

I See Colors