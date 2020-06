Micah Thomas, la nouvelle vague du piano

Parution du premier album du pianiste Micah Thomas 'Tide".

Au sommaire aujourd'hui

Micah Thomas à la Une

“Cet album est le premier document de ce que je suis en tant qu'artiste - d'une certaine manière, c'est moi. De plus, la discographie d'un musicien peut construire une relation personnelle profonde entre l'artiste et l'auditeur, une relation qui permet à l'auditeur de vraiment connaître l'artiste, intimement. Ces mois de quarantaine ont été pour moi une période où je pratique moins et où j'écoute plus. J'ai fouillé dans les disques et les discographies des artistes d'une manière que je n'avais pas vraiment eu l'occasion de faire auparavant, quand je jonglais entre la fin de mes études supérieures et les concerts. "

La musique live a disparu pendant un certain temps. Je peux être assez fatigué de la culture du live-streaming, même si j'y participe aussi. Tout le monde me manque, mais j'apprécie aussi le fait que les gens me manquent et que je passe du temps en solitaire. Ainsi, pour moi, la musique enregistrée est soudain devenue presque toute mon expérience musicale. Je peux facilement imaginer que la musique enregistrée en général devienne plus importante si la musique en public est compromise. C’est pour cette raison que j'ai décidé d’enregistrer mon premier disque en club. Peut-être que s'il y a une seule chose concrète que j'aimerais que les gens retirent de cet album, particulièrement en ce moment, c'est à quel point il est précieux pour le jazz que les gens jouent ensemble dans la même pièce pour un public. J'espère que vous pouvez le ressentir sur ce disque. Nous ne pouvons pas perdre cela. Nous pouvons l'abandonner pendant un certain temps, mais pas pour toujours

La pandémie mondiale ayant mis fin à la production musicale collective pendant trop longtemps. Résultat, on est plus conscient que jamais de la valeur des enregistrements. Cette période de quarantaine peut être l'occasion de fouiller dans les vieux morceaux et d’y faire de nouvelles découvertes. L'une des nouvelles voix les plus intrigantes du moment est celle du pianiste Micah Thomas.

Né en 1997 et élevé à Columbus, dans l'Ohio, Micah joue des chansons au piano à l'oreille dès l'âge de 2 ans, et commence peu après des cours particuliers sur cet instrument. En deuxième année de lycée, il a commencé à faire des tournées à travers le pays avec le violoniste Christian Howes. Le jeune pianiste a également joué avec le saxophoniste JD Allen et le Columbus Jazz Orchestra avant de s'installer à New York en 2015 pour étudier à la Juilliard School. Depuis, Micah Thomas s'est produit en tant que leader de ses propres groupes dans des clubs tels que le Smalls and Dizzy's, ainsi qu'en tant que sideman pour des groupes tels qu'Immanuel Wilkins, Joel Ross, Lage Lund, Melissa Aldana, Etienne Charles et Harish Raghavan. Micah a été invité par le Jazz at Lincoln Center Orchestra de Wynton Marsalis et s'est produit en solo au Newport Jazz Festival.

Aujourd'hui, Micah sort son premier enregistrement : « Tide ». Le disque en trio présente Micah Thomas en compagnie du bassiste Dean Torrey et du batteur Kyle Benford, enregistré en deux sets un soir au club intime de New York, le Kitano. L'album présente un ensemble de compositions de Micah.

Comme le dit Frank Kimbrough, pianiste chevronné et professeur à Juilliard, la musique de Micah "incarne le respect et la connaissance de la tradition tout en pointant directement vers l'avenir du jazz". Aaron Parks - lui-même auteur d’un remarquable début de carrière, remportant le prix Cole Porter Fellowship de l'Association américaine des pianistes en 2001 - souligne le point de vue de Kimbrough : "Micah est un musicien spécial. Son jeu a un penchant constant pour l'invention et le futur tout en restant profondément ancré dans l'histoire de la musique - le tout livré avec curiosité, patience, humour et soin. Je me fais un devoir de l'écouter aussi souvent que possible, car il est toujours une source d'inspiration et en constante évolution. Pour moi, Micah est l'un des musiciens les plus passionnants de sa génération".

Un musicien qui a travaillé en étroite collaboration avec Micah Thomas à New York est le guitariste Lage Lund, qui a recruté le jeune pianiste pour rejoindre son groupe il y a environ trois ans, alors que Micah était encore à Juilliard. "J'avais entendu Frank Kimbrough et d'autres parler de Micah", se souvient Lage Lund, "mais il y a toujours eu de nouveaux gars qui ont surgi au cours de mes 20 ans de carrière, alors j'ai un peu oublié. Puis j'ai vu par hasard un direct de Micah jouant en solo et pour la deuxième fois - Sullivan Fortner étant le premier - j'ai entendu un pianiste d'une génération ou plus jeune que moi qui est instantanément devenu l'un de mes musiciens préférés. Je pense qu'il jouait "Autant en emporte le vent", ou un morceau similaire, avec une voix originale et bien formée, si claire et rafraîchissante. Nous nous sommes finalement retrouvés pour une répétition en duo, et j'ai senti que j'avais enfin trouvé quelque chose - quelque chose que je n'avais même pas réalisé et que j'attendais. Puis il m'a dit son âge, et je suis rentré chez moi en me sentant extrêmement vieux - mais aussi excité par la musique que nous pourrions faire ensemble".

“Tide” présente des points forts tels que la chanson titre, d'une mélodie probante, et la mélodie rythmée The Game (inspirée du finale de la Symphonie n°6 de Mahler). Il y a des groovers tranquilles, comme Wanderer, ainsi que des ballades ruminantes, comme Vänta. Puis il y a Tornado, qui peut piquer l'oreille de certains auditeurs avec des touches de lyrisme brillant de Bill Evans, avant que Micah Thomas ne s'engage à deux reprises dans sa propre voie de virtuosité. À propos de son choix d'un enregistrement en direct comme première déclaration, Micah Thomas déclare : "Ce que j'aime dans le jazz a tellement à voir avec la synergie d'improvisation d'un groupe et l'ambiance qui se dégage lorsque vous jouez dans la même pièce pour un public - et si peu avec la perfection que vous pouvez atteindre dans un studio. C'est pourquoi je me trouve souvent plus attiré par les enregistrements en public que par les enregistrements en studio, surtout de nos jours où l'on a des cabines d'isolement. Je ne suis pas très attiré par le son de nombreux albums réalisés en studio aujourd'hui - tous les musiciens font vraiment du son séparé, et c'est d'ailleurs ce qu'ils font généralement. La magie de ce trio réside dans le fait que nous sommes très proches les uns des autres, dans la spontanéité des performances en direct".

En parlant de ses compagnons de trio, Micah Thomas souligne que Dean Torrey est son bassiste depuis trois ans, depuis qu'il l'a rencontré à Smalls, n'ayant appelé un autre bassiste qu'une seule fois, lorsque Dean Torrey n'était pas disponible. "Ce que j'ai immédiatement aimé chez Dean, c'est son esprit d'aventure et sa façon très personnelle d'entendre la musique", dit Micah. " "Il a aussi une façon de jouer sur la basse qui me permet de jouer à l'intérieur du son plutôt que par dessus." Le pianiste a rencontré Kyle Benford lorsque le batteur était un camarade de classe à Juilliard. "Avec Kyle, nous en sommes arrivés à un point où nous nous retrouvons sur les mêmes phrases au même moment", dit Micah. "Nous pouvions créer ensemble des structures d'improvisation complexes à un niveau de spontanéité que je ne rencontre presque jamais ailleurs". Le soir où le trio a enregistré “Tide” à Kitano en 2019, le groupe était nerveux. "Notre façon de jouer peut être fugacema, donc il y a eu beaucoup de nuits où la magie s'est produite et beaucoup d'autres où elle ne s'est pas produite", explique Micah. "Nous n'avions jamais joué dans ce lieu auparavant, et essayer de capturer notre son de manière satisfaisante en deux sets de musique était un véritable défi. J'avais aussi des douleurs chroniques au bras et j'étais très énervé cette nuit-là, alors ma tête était un peu perturbée. Pourtant, plus le concert avançait, plus nous nous détendions, comme c'est souvent le cas. Mais, à ma grande surprise, beaucoup de prises que j'ai fini par choisir provenaient du premier set. Il y avait une énergie particulière dans la musique qui venait de la nervosité et de la tension".

En faisant l'inventaire de ses influences, Micah Tjhomas souligne que Charlie Parker "a défini beaucoup de mes objectifs en termes de création de mélodies" et Barry Harris comme fournissant "la base de mes idées sur l'harmonie". Quant aux inspirations contemporaines, il compte Brian Blade et Jon Cowherd "deux compositeurs qui ont créé un monde sonore que je trouve irrésistiblement attirant", dit-il, "et le trio Bandwagon de Jason Moran est l'un de mes groupes préférés. C'est en écoutant Sullivan Fortner quand j'étais au lycée que j'ai vraiment essayé de devenir un grand pianiste, et maintenant il est comme un grand frère pour moi. Regarder le violoniste Billy Contreras jouer et parler m'a aussi fait une énorme impression. Lage Lund a commencé à m'engager pour ma deuxième année d'université - il m'a d'abord appelé pour un concert à la Jazz Gallery avec Greg Osby, Matt Brewer et Tyshawn Sorey, une expérience absolument incroyable où j'étais complètement dépassé - et ses conseils et sa confiance en moi, ainsi que la possibilité de jouer sa musique incroyable et de le regarder jouer sans prétention et avec constance certains des morceaux les plus mauvais que j'ai jamais entendus, m'ont également énormément marqué. Fred Hersch a été un autre mentor extraordinaire pour moi, et je pourrais continuer : Frank Kimbrough, Aaron Parks, Billy Drummond, Wynton Marsalis, Harish Raghavan. Je me trouve également inspiré d'une manière différente mais tout aussi importante que de jouer et de grandir avec mes pairs, tels qu'Immanuel Wilkins, Joel Ross, Dean Torrey, Kayvon Gordon, Giveton Gelin et Kyle Benford. J'ai adoré nous regarder nous défier et nous influencer mutuellement".

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Micah Thomas (piano, compositions)

Dean Torrey (basse)

Kyle Benford (batterie)

Programmation musicale

18h07 - Micah Thomas « Tide »

Tide (Micah Thomas)

Micah Thomas (piano, compositions), Dean Torrey (contrebasse), Kyle Benford (batterie)

www.micah.io

18h19 - Chick Corea « Now He Sings, Now He Sobs »

Now He Sings, Now He Sobs (Chick Corea)

Chick Corea (piano), Miroslav Vitous (contrebasse), Roy Haynes (batterie)

Blue Note CJ32-5019

18h27 - Buddy Collette « The Complete 1961 Milano Sessions »

San Carlo (Buddy Collette)

Dusko Gojkovic (trompette), Buddy Collette (clarinette), Renato Sellani (piano), Franco Serri (contrebasse), Jimmy Pratt (batterie)

Fresh Sound 990

18h34 - Charles Tolliver « Connect »

Blue Soul (Charles Tolliver)

Charles Tolliver (trompette), Jesse Davis (saxophone alto), Keith Brown (piano), Buster Williams (contrebasse), Lenny White (batterie), invité : Binker Golding (saxophone ténor)

Gearbox

18h45 - Aub « Aub »

Calvados (Alex Hitchcock)

Alex Hitchcock (saxophone ténor, synthétiseur), Tom Barford (saxophone ténor, synthétiseur), Fergus Irland (contrebasse, synthétiseur), James Maddren (batterie)

Edition 155

18h52 - Misha Mullov-Abbado « Dream Circus »

The Bear (Misha Mullov-Abbado)

Misha Mullov-Abbado (contrebasse), James Davison (trompette, bugle), Matthew Herd (saxophone alto), Sam Rapley (saxophone ténor), Liam Dunachie (piano), Scott Chapman (batterie)

Edition 1156