Melody Gardot à l'heure bleue

La détermination à créer et à faire évoluer son art a toujours été présent dans l'œuvre de Melody Gardot mais jamais autant que lors de la production de «Sunset in the Blue». Malgré les obstacles, elle a réuni un nouvel ensemble de collaborateurs époustouflants.

Au sommaire aujourd'hui

Melody Gardot invitée de Alex Dutilh

10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale COMPLETE. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

« En ces temps compliqués, le travail en collaboration est la seule consolation pour nous musiciens. J'ai vraiment aimé avoir la chance de me mettre au défi avec quelque chose de nouveau ... c'est ça la musique. »Melody Gardot

2 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Das Rainer Trio, Baptiste Trotignon samedi 24 octobre à 17h30 au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris (75). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour lres 2 premiers mails.

Confinée à son domicile à Paris en mai 2020, Melody Gardot a lancé un casting sur les médias sociaux, adressé à des musiciens d'orchestre qui se trouvaient dans l’incapacité de travailler en raison du confinement. Avec leur aide, elle a créé un orchestre virtuel pour un premier single, From Paris With Love. La chanteuse a de nouveau fait la une des journaux en juin en enregistrant la première session en studio en sécurité par rapport au Covid19 aux studios historiques Abbey Road de Londres avec le célèbre Royal Philharmonic Orchestra. Il y eut aussi cette collaboration avec Sting, à l’initiative du producteur Jen Jis, pour le titre bonus Little Something…

L’album « Sunset in the Blue », qui sort le 23 octobre sur Decca Records, est une célébration orchestrale de ses racines jazz. Elle retrouve l'équipe de production, lauréate de plusieurs Grammy Awards, celle de son album qui fut disque de platine « My One and Only Thrill » : le producteur Larry Klein (Joni Mitchell, Herbie Hancock), l'arrangeur et compositeur Vince Mendoza (Björk, Robbie Williams, Elvis Costello) et le légendaire ingénieur Al Schmitt (Frank Sinatra, Joao Gilberto, Bob Dylan, Paul McCartney). Et on se régale de découvrir au fil des chansons, les apparitions de Donny McCaslin, Anthony Wilson, Till Brönner, Sam Minaie ou Vinnie Colaiuta…