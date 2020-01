La poésie, le jazz, la voix de Mélanie Dahan : “Le chant des possibles” sort aujourd’hui chez Backstage Production / l’Autre Distribution.

Au sommaire aujourd'hui

Mélanie Dahan à la Une

à la Une 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert du samedi 1er février à 20h45 à l'Espace Pierre Delanoë à Fourqueux (78) dans le cadre de Jazz in Fourqueux. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Dessous la tendre voix claire et précise de Mélanie Dahan jaillit un feu profond, une force qui nous transporte à travers la modernité du jazz actuel, mais à la française. Une poésie au plus haut sens du terme, portée avec classe par une femme leader affirmée, une chanteuse intense, qui, pour son nouveau disque, sait nous surprendre à nouveau. Subtil et raffiné.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Nancy Wilson - Four Albums Plus

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Yoann Loustalot Old & New Songs dimanche 02 février à 17h au Théâtre Max Jacob à Quimper (29) dans le cadre des Aprèm'Jazz. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert de dimanche 02 février à 17h au Théâtre Max Jacob à dans le cadre des Aprèm'Jazz. Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Dimitri Naïditch "Bach Up" lundi 03 février à 20h30 au Théâtre des Mathurins à Paris (75). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Si Mélanie Dahan fête aujourd’hui ses 11 ans de carrière discographique, c’est qu’elle n’est pas arrivée là par hasard : elle chante sur scène depuis son plus jeune âge. On connait ses projets aux côtés de grands noms de la scène jazz : Giovanni Mirabassi, Marc-Michel Lebévillon, Baptiste Trotignon, Thomas Enhco, Pierre de Bethmann, Manuel Rocheman, Franck Amsallem, Marc Berthoumieux... D'autres artistes ont fait appel à elle en tant qu’invitée : le batteur américain Leon Parker, le pianiste Antoine Hervé ...

Ces collaborations lui ont permis de développer une force rare, celle d’interpréter comme elle respire. Mélanie chante les chansons des autres et s’amuse à diversifier les genres : la chanson française, la musique brésilienne, l’american songbook. Des chansons qu'on pourrait croire avoir été écrites pour elle, tant elle se les approprie.

Sa singularité, depuis son tout premier album est de faire la part belle à la langue française, trop souvent délaissée dans le jazz et qu’elle sait manier instinctivement avec délice. Dans son phrasé, elle conte, raconte, s’empare des mots avec une grande aisance, ce qui lui confère un timbre et une diction bien à elle.

C’est ce qu’elle expérimente à nouveau dans « Le chant des possibles » qui paraît chez Backstage Production / L’Autre Distribution, un pur album de jazz poétique français. Neuf textes d’auteurs et poètes contemporains et deux reprises de chansons, sont rassemblés ici pour nous parler de l’être humain, ses élans, ses quêtes, son appétit de ce qui bouscule les limites et vise l’inexploré.

La possibilité d’une île (le poème, et non le roman) de Michel Houellebecq cristallise un espoir diffus, en créant le symbole d’une île éternelle, faite d’amour et de bonheur, qui s’appuierait simplement sur les forces du cœur. Le temps y serait vaincu. Le temps justement, thème cher à la poétesse Andrée Chedid (Le temps et L’escapade des saisons), est en filigrane dans tout l’album. « Je t’aimais dans l’orage des sèves, je t’aime sous l’ombrage des ans »… Le temps nous échappe, il nous marque, mais au final c’est le battement de cœur qui a le dernier mot. Il s’en dégage une ode à la vie : saisissons le temps à bras le corps pour vivre. Le titre Fièvre cite Georges Bernanos et rend hommage à la jeunesse qui porte le monde. L’auteur Bernard Joyet nous invite à garder notre âme d’enfant « dans cet enfer adulte qui nous voudrait trop grand » (Quand je serai enfant) Y figurent aussi les poètes Henri de Regnier, Tahar Ben Jelloun, et d’autres encore.

à réécouter émission Jazz Club Mélanie Dahan au Sunside

Les poèmes sont courts, concis. C’est une poésie toute en douceur et en nuances, qui se laisse approcher, appréhender, domestiquer sans trop de difficulté. Une poésie sobre, sincère, sensible. Une langue portée par une certaine musicalité intérieure. Il était donc tentant pour un compositeur comme Jeremy Hababou de mettre en musique ces poèmes.

Déjà deux albums à son actif, il fait partie de cette nouvelle génération de jeunes musiciens plébiscités par la critique et le public. Le pianiste séduit par ses compositions mélodiques dotées d’une forte puissance suggestive mêlant impressionnisme et lyrisme. Une esthétique totalement en phase avec le nouveau projet de la chanteuse.

(extrait du communiqué de presse)