Matthis Pascaud & Square One, clap, clap, clap

Matthis Pascaud poursuit une aventure musicale passionnante avec son groupe « Square One » depuis près de cinq ans. Une formation composée de musiciens plus âgés que lui, qui du statut de professeurs sont devenus des amis, et désormais des compagnons de route.

Ce deuxième album de Matthis Pascaud tient toutes les promesses de son précédent opus « Shake One », publié en janvier 2018. « Square One » est un véritable groupe au sens noble du terme, avec une forte identité sonore, une alchimie musicale et une interaction quasi télépathique. Des musiciens qui s’entendent bien et qui savent s’écouter en élaborant une architecture sonore tout à fait singulière et ambitieuse qui porte vers le haut le projet musical « Clap Clap ».

Christophe Panzani est le saxophoniste ténor du groupe et à l’aide de différents effets, il tire des sons inouïs de son instrument, proche parfois d’une guitare saturée. Il développe avec Matthis Pascaud une sonorité très originale, jamais entendue dans aucune formation, notamment lorsqu’ils jouent les thèmes à l’unisson.

Karl Jannuska, avec sa technique phénoménale, son sens du groove, et son élégance naturelle, est le batteur idéal pour ce projet, difficile à identifier et à mettre « dans une case » aux frontières du jazz, du rock progressif, de la pop et du groove de la Nouvelle-Orléans.

Tony Paeleman (très discret aux claviers où il n’apparait que sur quelques titres) est surtout l’ingénieur du son du groupe, où il excelle dans ce rôle, tant le son de ce projet est complètement novateur.

Le rôle de la basse électrique est très important dans cette musique où les lignes de basse sont mises particulièrement en avant, Ouriel Ellert tient la basse sur quelques titres de ce deuxième opus, mais c’est surtout Matthis Pascaud lui-même qui officie à la basse sur la plupart des titres de « Clap Clap » lors de l’enregistrement en studio. Pour les concerts de sortie de disque , c’est Pierre Elgrishi qui sera le nouveau bassiste.

Quant à Matthis Pascaud, il s’amuse comme un fou à superposer plusieurs sonorités de guitare à l’intérieur des morceaux, ce qui produit une dimension orchestrale et un véritable jeu de construction sonore portés par une énergie implacable.

Dès le premier morceau : Âge d’Or, nous sommes subjugués par l’énergie dansante d’un rythme binaire irrésistible et par une mélodie pop prégnante où l’unisson saxophone-guitare fonctionne à merveille.

Avec Slide Gift, on croit entendre l’écho lointain de la guitare slide de Ry Cooder que Matthis Pascaud obtient avec une guitare lap-steel (que l’on joue à l’horizontale). L’ambiance est ténébreuse et Pascaud remplit l’espace avec peu de notes, il obtient un maximum d’effet avec peu de moyen en adoptant parfaitement bien la formule « less is more » en jouant la bonne note au bon moment !

L’album est parsemé de virgules qui se glissent entre les morceaux et qui s’intitulent : Clap 1, Clap 2, Clap 3, Clap 4 et Clap de Fin. Il s’agit de morceaux complètement improvisés en studio par le groupe, que Matthis Pascaud a réduit, collé et édité, un peu à la manière de Teo Macero avec les morceaux de Miles Davis. Une démarche résolument jazz qui permet à chacun de ses titres de servir d’intro aux titres suivants au niveau de l’ambiance sonore et du feeling général.

Où écouter Matthis Pascaud

A Paris (75) lundi 02 décembre à 21h au Studio de l’Ermitage pour la parution de “Clap Clap”

Matthis Pascaud (guitare)

Christophe Panzani (saxophone ténor)

Pierre Elgrishi (basse)

Karl Jannuska (batterie)

Invité :

Tony Paeleman (claviers)