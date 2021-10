Charlotte Planchou, elle écrit, elle compose, elle (en)chante

Avec "Petite", Charlotte Planchou signe son premier album sous son nom. Superbe interprète au timbre charnu et à la personnalité singulière, elle conçoit cet opus avec liberté, raconte qui elle est, d’où elle vient, et pour cela pioche dans des répertoires variés, à l’image de son parcours.

Charlotte Planchou, invitée de Alex Dutilh.

Charlotte Planchou réunit pour cette occasion quatre musiciens qu’elle admire et avec qui elle a déjà créé par le passé des affinités humaines et musicales, notamment pour certains dans le groupe à l’âme polissonne « Moritz », mêlant savamment jazz, soul et pop. On retrouve Edouard Monnin au piano (Mélina Tobiana 5tet, Rémy Béesau 5tet, King of Panda), Paul Cépède à la guitare (Robin Antunes « Electric Struggle », Family Affair), Thomas Posner à la contrebasse (Thomas Ibanez 4tet, Gypsy Galaxy) et Pierre Demange à la batterie et aux percussions (Nefertiti Quartet, Camille Bertault, LOWN, Panoramic Project), musicien qui, comme elle, affectionne tout particulièrement les rythmes latins et africains.

Charlotte Planchou est allemande du côté de sa mère. Elle est née à Hambourg, en Allemagne, et à la maison, « on chante des motets de Bach en épluchant les patates ». Son père, lui, est né dans le Lot, à Gourdon, petit village si cher à Léo Ferré - il n’y a pas de hasard, Charlotte Planchou en fera l’un de ses maîtres, fascinée par le caractère de son oeuvre, à la fois doux et violent. Les références au sud ouest sont nombreuses, du titre de l’album, expression tendre qu’elle entend fréquemment dans son enfance, au choix de Là-bas vers l’Église de Ravel et Poulenc, désignant la vierge noire de Rocamadour, en passant par la composition Mon pays qui lui est dédiée.

Dès ses dix ans, elle se met à fréquenter pendant des années la maison de famille d’une amie, un manoir aux marches du Berry appelé « Saint-Victor La Grand’ Maison » où se retrouvent des intellectuels et des musiciens, comme Jean-Michel Proust, Hugo Lippi ou même Rhoda Scott. Elle y passe son temps à apprendre de ces artistes, et « écoute Ella toute la journée ».

C’est à la Haute École de Musique de Lausanne, dans les classes de chant lyrique, qu’elle se passionne pour le lied allemand, et surtout Schubert. Elle y retrouve plus que jamais la tradition de la mélodie qui lui est si chère. Entre 2015 et 2016, elle intègre la compagnie Opéra Eclaté et parcourt les maisons d’opéra françaises, avant de se tourner vers d'autres répertoires en allant puiser des pièces dans le jazz, la chanson, les chansons traditionnelles tziganes ou le cabaret allemand. Elle souhaite « ouvrir » le son du chant, jouer avec ses défauts, laisser vivre sa spontanéité. La liberté, elle la trouvera dans le jazz.

Elle est alors accueillie en résidence, d'abord au Baiser Salé, puis au Sunset-Sunside, où elle présente des répertoires autour d’Ella Fitzgerald et Nina Simone, mais aussi Léo Ferré, Henri Salvador ou Édith Piaf. Dans le même temps, Charlotte Planchou fait la rencontre du mécène Peter Schnur, récemment impliqué dans la création du nouveau label LP345. Il décèle immédiatement en elle un grand talent et l’encourage à la composition d’un répertoire propre de chansons originales. C’est alors que se mêlent tout naturellement des compositions et textes en français à des reprises de Gainsbourg, Ferré, Michel Legrand.

Charlotte Planchou succédera sur scène à Jacky Terrasson au Frontenay Jazz Festival et à Nathalie Dessay au festival Jazz au Phare. On la retrouvera également dans le cadre de la saison jazz du Centre des Bords de Marne, à Lacanau, et à l'Ermitage à l'automne 2021 pour la présentation parisienne de l’album.

(extrait du communiqué de presse)