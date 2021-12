Mary Halvorson & Sylvie Courvoisier, la disparition

La pianiste Sylvie Courvoisier et la guitariste Mary Halvorson combinent leurs singularités dans une forme étonnamment inventive sur leur deuxième collaboration en duo. “Searching for the Disappeared Hour” paraît chez Pyroclastic, le label de la pianiste Kris Davis.

Au sommaire aujourd'hui

Mary Halvorson & Sylvie Courvoisier à la Une

"Courvoisier et Halvorson sont deux des improvisatrices les plus originales de New York... [Leur premier enregistrement] “Crop Circles” est profondément chambriste dans son intimité interactive". - Peter Margasak, DownBeat

"Cette rencontre de deux des esprits les plus brillants du côté le plus avant-gardiste du jazz actuel produit une musique étonnante tant par sa fluidité que par son ingéniosité incessante." - S. Victor Aaron, Something Else !

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : John Plonsky - Cool Man Cool

Jazz Agenda article Jazz Agenda (semaine du 13 au 19 décembre 2021)

Jazz Bonus article Jazz Bonus : SWR Big Band - Bird Lives

“Searching for the Disappeared Hour” est l'occasion pour les deux artistes d'explorer les notions de temps à travers des compositions originales évocatrices. Pour paraphraser le regretté Douglas Adams, "_Le temps est une illusion. Le temps pandémique l'est doublemen_t". Sur leur brillant nouvel album en duo, “Searching for the Disappeared Hour”, la pianiste Sylvie Courvoisier et la guitariste Mary Halvorson rattrapent le temps perdu avec une heure de beauté kaléidoscopique et d'invention saisissante.

“Searching for the Disappeared Hour” marque la deuxième collaboration de ces deux improvisatrices exceptionnelles. Leur première collaboration, “Crop Circles” de 2017, a été enregistrée après un seul concert (au Cornelia Street Café de New York, aujourd'hui disparu) et les a amenées à réadapter des compositions existantes au contexte du duo. En revanche, la musique de “Searching for the Disappeared Hour” a été composée expressément pour le duo, tirant un avantage stupéfiant de l'alchimie et de la connivence forgées lors des tournées en Europe et aux États-Unis dans l’intervalle.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

"Je pense que cet album est beaucoup plus développé", dit Sylvie Courvoisier. "Quand j'ai écrit des morceaux pour Mary, j'ai vraiment pensé à toutes les possibilités de la guitare. Et sa musique a de jolies tonalités, de grandes mélodies et un sens très clair de l'harmonie, alors j'adore l'assombrir."

"Nous avons toutes les deux une affinité pour assombrir les choses", ajoute Mary Halvorson, "ce qui est génial parce que vous pouvez commencer avec une mélodie joyeuse et il y a toutes sortes de possibilités de l'embrouiller. Nous sommes toutes deux très ouvertes à cela. Et Sylvie est très douée pour ajouter des harmonies et compléter des choses, alors j'étais heureuse de lui laisser de l'espace pour faire son truc, non seulement dans les sections improvisées mais aussi dans les parties écrites."

Sylvie Courvoisier et Mary Halvorson adorent s'aventurer en territoire inexploré et en revenir avec des résultats d'une originalité saisissante. Avec chaque nouveau morceau, elles se délectent de nouvelles façons de fusionner leurs sons, tout à fait originales et pourtant très conscientes de l'histoire des duos piano-guitare.

"Les gens ont cette idée fausse que la guitare et le piano se gênent l'un l'autre", dit Mary Halvorson, citant l'album “Undercurrent” de Bill Evans et Jim Hall comme une réfutation particulièrement forte de cette idée. "Personnellement, j'ai toujours aimé jouer avec des pianistes, et lorsque vous enlevez tout le reste et que vous n'avez que ces deux instruments, je pense qu'ils se marient vraiment bien. L'éventail sonore que l'on peut obtenir avec cette instrumentation est tellement large."

Torrential de Mary Halvorson, bien que construit sur une mélodie de guitare d'inspiration folk, s'ouvre à deux improvisations solos prolongées. Mind Out of Time et _The Disappearing Hou_r" tous deux écrits par Sylvie Courvoisier, suggèrent la relation biaisée avec le temps que nous avons tous endurée au cours de cette année et demie inhabituelle. "À cause du Covid, je pense que nous avons tous eu une relation étrange avec le temps qui passe", dit Sylvie Courvoisier, tandis que Mary Halvorson donne sa propre interprétation du titre évocateur de l'album, représenté de manière vibrante par les gouaches de l'artiste Dike Blair représentant des horloges dans des espaces liminaires.

"Un mois passait et j'avais l'impression que le temps ne passait pas du tout, ou vice versa. C'était très bizarre, et on se sentait tout le temps désorientées. En même temps, cet album dure presque exactement une heure - donc une fois que vous l'avez écouté, une heure a disparu". Disparue, peut-être, mais une soixantaine de minutes bien utilisées, pleines de découvertes inspirantes et de mystères invitants, insaisissables dans la façon dont elles déforment et transforment le temps.

Sylvie Courvoisier Pianiste, compositrice et improvisatrice, Sylvie Courvoisier, originaire de Suisse, vit à Brooklyn depuis plus de 20 ans. Elle a dirigé plusieurs groupes, enregistré dix albums en tant que leader de groupe et participé à plus de 50 albums pour des labels renommés tels que ECM, Tzadik et Intakt Records. Courvoisier s'est régulièrement produite en duo avec le violoniste Mark Feldman, récemment capturé sur l'album “Time Gone Out” de 2019 ; elle a dirigé son trio avec le bassiste Drew Gress et le batteur Kenny Wollesen, notamment sur l'album”Free Hoops” de 2020 ; et a collaboré avec le multi-instrumentiste Ned Rothenberg et le batteur Julian Sartorius sur l'enregistrement de l'ère de la quarantaine, “Lockdown”. Elle a également joué et enregistré avec John Zorn, Wadada Leo Smith, Joey Baron, Ellery Eskelin, Nate Wooley, Fred Frith, Yusef Lateef, Tim Berne, Joëlle Léandre, Erik Friedlander, Butch Morris, Tony Oxley, Herb Robertson et Tomasz Stanko, entre autres.

Mary Halvorson La guitariste et compositrice Mary Halvorson a été décrite comme "un talent singulier" (Lloyd Sachs, JazzTimes) et "l'improvisatrice la moins prévisible de New York" (Howard Mandel, City Arts). Dans les récents sondages des critiques de DownBeat, Halvorson a été célébrée comme guitariste, artiste de jazz étoile montante et compositeur étoile montante de l'année, et en 2019, elle a reçu une bourse MacArthur. Halvorson a sorti une série d'albums acclamés par la critique sur le label Firehouse 12, notamment une sortie en octet avec la guitariste pedal steel Susan Alcorn sur “Away With “ (2016). Parmi les autres sorties récentes, citons l'enregistrement solo “Meltframe” (2015) et deux albums de son ensemble Code Girl, avec la chanteuse Amirtha Kidambi (qui chante les propres textes d'Halvorson), le trompettiste Adam O'Farrill, la saxophoniste et chanteuse María Grand, le bassiste Michael Formanek et le batteur Tomas Fujiwara. L'une des guitaristes les plus demandées de New York, Halvorson a travaillé ces dix dernières années avec des musiciens aussi divers que Tim Berne, Anthony Braxton, Taylor Ho Bynum, John Dieterich, Trevor Dunn, Bill Frisell, Ingrid Laubrock, Jason Moran, Joe Morris, Tom Rainey, Jessica Pavone, Tomeka Reid, Marc Ribot et John Zorn. Elle fait également partie de plusieurs projets de collaboration, notamment le trio Thumbscrew avec Formanek et Tomas Fujiwara.

à lire article Jazz Trotter : Mary Halvorson Code Girl - Artlessly Falling

Pyroclastic Records La pianiste-compositrice Kris Davis a fondé Pyroclastic Records en 2016 pour servir la sortie de ses enregistrements “Duopoly” et “Octopus” (avec Craig Taborn), avec l'objectif de faire croître le label en une plateforme au service des artistes d'avant-garde. En 2019, Davis a lancé un organisme à but non lucratif pour soutenir ces artistes dont l'expression s'épanouit au-delà de la sphère commerciale. En soutenant leurs efforts créatifs, Pyroclastic donne du pouvoir aux artistes émergents et établis - y compris ceux de son roster 2021 : Benoît Delbecq, “The Weight of Light” ; Ches Smith, “Path of Seven Color”s ; Sara Schoenbeck, un album de duos ; Sylvie Courvoisier/Mary Halvorson, “Searching for the Disappeared Hou”r ; et Tony Malaby, “Sabino” - à continuer à défier l'étiquetage conventionnel des genres dans leur domaine. Pyroclastic cherche également à galvaniser et à développer une communauté créative, en offrant des opportunités, en soutenant la diversité et en élargissant le public de l'art non commercial.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Où écouter Mary Halvorson & Sylvie Courvoisier