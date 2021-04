Martial Solal, le dernier concert

Le 23 janvier 2019, le pianiste français Martial Solal foulait les planches parisiennes de la Salle Gaveau pour un ultime concert en solo. Ce concert est à découvrir en intégralité sur l’album “Coming Yesterday - Live at Salle Gaveau 2019” à paraître le 9 avril chez Challenge.

Martial Solal à la Une

“Au moment où j'entrais en scène, ce 23 janvier 2019, je ne savais pas encore que je déciderais de ne plus jouer de piano, plus de soixante-dix ans après mes débuts”

“J'ai eu l'impression, ce 23 janvier, d'être parvenu au début d'un chemin que j'aurais aimé continuer, après tant d'années d'improvisation, de création, à partir de ce que l'on nomme des standards, que j'appelle des prétextes, des enjeux, des sujets de dissertation que vous pouvez développer de mille et une façons, au gré des évolutions qui surgissent dans votre esprit ou dans votre entourage.

Certains standards ont survécu, ceux que vous découvrirez peuvent être qualifiés d'inusables. Ils ne sont toujours que prétextes à exprimer des idées, avec toutefois des règles assouplies, le rubato ayant droit de cité de même que les accélérations, l'atonalité ou l'absence de tempo permanent. Voilà où j'en étais de mes réflexions ce 23 janvier.

Certains passages me paraissent refléter l'état de mes connaissances à ce jour. Pour moi, le jazz reste celui du vingtième siècle, celui qui a vu naître le New Orleans, le middle jazz, le bebop, le free jazz. Charlie Parker a peut-être été le premier à utiliser les doubles croches sur un tempo moyen, faisant oublier la nécessité de ce balancement permanent que l'on appelait le swing, ce balancement là ayant disparu sous cette forme avec l'arrivée des rythmiques et des phrasés binaires.

Ce style de rythmique ne correspond plus à ce que je considérais comme essentiel. J'ai préféré une liberté plus grande, jouant sur les mélanges de tonalités, de rythmes, de durée, de style, plutôt que l'esclavage obligé des « nouvelles » rythmiques.

La très grande liberté demande beaucoup de travail. J'en ai fourni ma part. J'ai l'impression d'avoir, pendant ce concert, semé un brin d'herbe indiquant une direction que j'aimerais voir se poursuivre. Par endroits, cette herbe a déjà suffisamment poussé pour qu'elle puisse être considérée comme un testament musical... improvisé.”

Martial Solal

(extrait du communiqué de presse)