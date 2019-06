Mark Turner & Gary Foster, ténor en altitude, alto en amplitude

Au sommaire aujourd'hui

Mark Turner & Gary Foster à la Une

Bien que près de quarante ans séparent le saxophoniste alto Gary Foster et le saxophoniste ténor Mark Turner, les deux stylistes prolongent l’héritage de Lee Konitz, Warne Marsh et Lennie Tristano.

Soutenu par Putter Smith à la basse et Joe LaBarbera à la batterie, Mark Turner et Gary Foster explorent les pièces du répertoire incluant Background Music de Marsh, Subconcious-Lee de Konitz et Lennie's Pennies de Tristano, et 317 East 32d Street, que le légendaire pianiste a composé avec le guitariste Billy Bauer.

Dans cet enregistrement en concert qui rappelle aux amateurs de jazz des albums bien équilibrés comme “Ne Plus Ultra” de Warne Marsh, la ressemblance est intentionnelle. Gary Foster et Warne Marsh étaient des collaborateurs de longue date, tandis que Mark Turner est arrivé avec une immense affection pour le génie du ténor, une considération qui peut être détectée avec beaucoup d'acuité dans son propre jeu de saxophone.

A travers "Mark Turner Meets Gary Foster", les deux saxophonistes entrelacent leurs personnalités comme Warne Marsh et Lee Konitz l'ont fait sur leurs enregistrements avec Tristano ou sur leurs propres rencontres albums. N'utilisant ni piano ni guitare, Turner et Foster sont libres de construire des lignes complexes mais mélodiques sans être gênés par des restrictions harmoniques excessives.

Leurs improvisations fougueuses et l'extraordinaire cohérence de leurs exposés de thèmes démontrent que ces deux hommes sont tous deux au sommet de leur art, Foster, dont la carrière a débuté il y a environ six décennies, et Turner, une présence novatrice depuis les années 90. Gary Foster a conservé le son agile mais agressif et l'ingéniosité mélodique qui lui sont propres, tandis que Mark Turner fait preuve d'un mélange peu commun d'invention et d'ingéniosité (noter en particulier la cadence étendue inventive que Turner utilise comme introduction à Come Rain or Come Shine). Encore une fois, la différence d’âge entre ces deux brillants improvisateurs importe peu ; un blindfold test pourrait conduire à penser qu’il s’agit de deux instrumentistes de la même génération partageant le même sens de l’élégance.