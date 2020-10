Marius Neset, l'adieu à Copenhague

"Tributes" qui paraît chez Act, est un album où tout semble s'emboîter de façon particulièrement heureuse et agréable. Le saxophoniste Marius Neset a trouvé un contexte idéal pour marquer la fin d'un chapitre de sa vie et tourner la page sur un autre.

Au sommaire aujourd'hui

Marius Neset à la Une

"Cet album marque une nouvelle étape", déclare Marius Neset. "C'est la dernière chose que j'ai faite à Copenhague, où a été ma vie depuis dix-sept ans".

2 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Mathias Lévy Trio & Vincent Peirani jeudi 08 octobre à 20h45 à l'Auditorium du Conservatoire de Brest (29) dans le cadre de l'Atlantique Jazz Festival. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 2 premiers mails.

à gagner pour le concert de jeudi 08 octobre à 20h45 à l'Auditorium du Conservatoire de dans le cadre de l'Atlantique Jazz Festival. Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 2 premiers mails. 2 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Gaël Horellou « tous les peuples » vendredi 09 octobre à 21h au cinéma le Vauban à Port-Vendres (66) dans le cadre de JazZèbre. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 2 premiers mails.

Fin 2019, Marius Neset a quitté la capitale danoise pour retourner dans sa Norvège natale. Dans "Tributes" qui paraît chez Act, enregistré peu avant son départ, il marque ce point de transition avec une musique d'une étonnante fraîcheur - et des sentiments de joie et d'épanouissement indubitablement vifs. Le saxophoniste norvégien marquait déjà son empreinte alors qu'il était encore étudiant au début de ces années à Copenhague. C'était un instrumentiste “d’une virtuosité hurlante" (The Guardian) pour qui il ne semblait y avoir aucune barrière technique sur l'instrument, et son aura n'a cessé de grandir depuis.

à réécouter émission Jazz Club Marius Neset à Coutances

En 2016, il figurait dans la liste des "25 for the Future" du magazine Downbeat, la première fois qu'un musicien basé en Europe a reçu cette distinction. Plus récemment, ses talents de compositeur ont également été mis en avant. Marius Neset a la compétence et la concentration nécessaires pour concevoir et construire de vastes structures musicales à partir d'idées simples. "Tributes" est en effet conçu comme une séquence continue. Sa musique est néanmoins toujours pleine d'incidents, de surprises et d'excitation. Ayant écrit des œuvres importantes pour des orchestres de chambre, cette collaboration avec le Danish Radio Big Band est différente et sans doute plus naturelle. Comme le dit Marius Neset : "Travailler à nouveau avec des musiciens de jazz, c'est davantage chez moi. Je connais bien ces musiciens depuis mon séjour à Copenhague, et je voulais retrouver la joie de jouer, le sentiment de liberté, qu’éprouve chacun des musiciens".

à réécouter émission Open jazz Marius Neset, le jeune lion norvégien du saxophone

L'album s'ouvre avec la composition en deux parties Bicycle Town, un hommage à Copenhague. "J'y ai toujours fait du vélo. Une idée rythmique et mélodique m'est venue, et elle m'a semblé être l'équivalent musical de la bicyclette. Je l'ai ensuite développée avec l'orchestre". La chanson titre Tribute n'est, à un certain niveau, qu'un détail pour le saxophoniste soprano Hans Ulrik du DR Big Band, mais les apparences peuvent être trompeuses : sur le plan de la composition, Marius Neset a réussi à combiner plusieurs univers musicaux contrastés en l'espace de cinq minutes à peine. On y trouve des citations de l'Allegretto de la 7e Symphonie de Beethoven, une citation de l'Adagio de Mahler 9, ainsi que des allusions à Queen (Love of My Life), à Grieg et Brad Mehldau.

à réécouter émission Open jazz Marius Neset, le dauphin fait tilt

Suivent Farewell et Leaving the Dock . Les deux titres font allusion au thème de l'adieu à Copenhague, le secondr ayant donné des solos au trompettiste Mads La Cour et au pianiste Henrik Gunde. L'album se termine de manière magique et ludique dans le triptyque Children's Day. "C'est la partie de l'album que j'ai composée en premier, mais c'est aussi le parfait final", dit Marius Neset. Children’s Day est une tradition en Norvège, et la figure montante du calypso qui donne vie à la composition après un court prologue est venue à l'esprit de Marius Neset après une fête en l'honneur de son jeune neveu. Cette structure élargie met en évidence le jeu de Per Gade à la guitare et d'Andres Gaardmand au saxophone baryton dans la première section, puis de Kaspar Vadsholt à la basse et de Gerard Presencer à la trompette dans la seconde. Célébrer la joie que les petits enfants apportent au monde est un autre thème très actuel pour Marius Neset : "Je suis devenu père pour la première fois en janvier 2020".

Miho Hazama, la compositrice et arrangeuse new-yorkaise d'origine japonaise, a contribué de manière significative à "Tributes". "Elle est venue avec d'excellentes suggestions - des couleurs de sons différentes comme la douceur des bois de Tribute". À noter que Miho Hazama figurait au côté de Marius Neset dans la liste 2016 "25 for the Future" de Downbeat, et a récemment été nommée chef d'orchestre du DR Big Band.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Danish Radio Big Band, dirigé par Miho Hazama

Erik Eilertsen (trompette)

Lars Vissing (trompette)

Thomas Kjærgaard (trompette)

Gérard Presencer (trompette)

Mads la Cour (trompette)

Peter Dahlgren (trombone)

Vincent Nilsson (trombone)

Kevin Christensen (trombone)

Annette Saxe (trombone basse)

Jakob Munck Mortensen (trombone basse et tuba)

Peter Fuglsang (saxophone alto et soprano, flûte et clarinette)

Nicolai Schultz (saxophone alto et flûte)

Hans Ulrik (saxophone ténor et soprano, clarinette basse, solo sur Hommage)

Frederick Menzies (saxophone ténor, clarinette)

Anders Gaardmand (saxophone baryton)

Per Gade (guitare)

Henrik Gunde (piano)

Kaspar Vadsholt (contrebasse et basse électrique)

Søren Frost (batterie)