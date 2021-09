Marcin Wasilewski, l'attente récompensée

Pour son septième album sur ECM, “En attendant”, le trio polonais du pianiste Marcin Wasilewski fait scintiller les mille facettes de son talent en une musique délicate, aventureuse et généreuse.

“Il existe aujourd’hui toute une galaxie de trios piano-basse-batterie dans l’univers du jazz contemporain,” remarquait récemment un journaliste du BBC Music Magazine, “mais peu brillent avec l’éclat de celui dirigé par Marcin Wasilewski”.

On trouve dans le répertoire de “En attendant” un certain nombre de pièces originales élaborées collectivement mais aussi la composition de Marcin WasilewskiGlimmer of Hope, d’une extraordinaire plasticité ; le standard intemporel de Carla Bley Vashkar ; une hypnotique version de Riders On The Storm des Doors ; ainsi qu’une sélection de préludes et fugues empruntées aux Variations Goldberg de Jean Sébastien Bach.

Tout ceci est interprété par le pianiste Marcin Wasilewski, le contrebassiste Slawomir Kurkiewicz et le batteur Michal Miskiewicz avec une fluidité remarquable associée à une profondeur d’écoute rendue possible par plus d’un quart de siècle de complicité et de travail en commun. Cerise sur le gâteau, “En attendant”a été enregistré aux Studios La Buissonne en août 201, et produit par Manfred Eicher.

Marcin Wasilewski (piano)

Slawomir Kurkiewicz (contrebasse)

Michal Miskiewicz (batterie)