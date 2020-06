Marcin Wasilewski & Joe Lovano, le feu sous la glace

Pour “Arctic Riff” qui paraît vendredi 26 juin chez ECM/Universal, Marcin Wasilewski a invité Joe Lovano aux agapes de son trio.

“Arctic Riff” qui paraît chez ECM, immortalise la rencontre inédite entre le dynamisme du trio du pianiste polonais Marcin Wasilewski et la sonorité chaleureuse et puissante du saxophoniste ténor américain Joe Lovano.

Leur musique conjugue des qualités de concentration avec une profonde sensibilité. Avec le souci constant d’atteindre un équilibre idéal entre lyrisme et puissance d’expression.

Le groupe interprète ici quatre nouvelles compositions de Marcin Wasilewski ainsi qu’une de Joe Lovano, mais aussi deux variations du grand classique de Carla Bley Vashkar. Plus des improvisations collectives offrant à chacun des intervenants l’occasion de prouver son engagement total dans le projet : les talents du contrebassiste Slawomir Kurkiewicz sont ainsi particulièrement mis en évidence dans la pièce spontanée Arco. Joe Lovano retrouvera le trio à l’automne pour une série de concerts. “Arctic Riff” a été enregistré en France, aux Studio La Buissonne, en août 2019, sous la direction artistique de Manfred Eicher.

Joe Lovano (saxophone ténor)

Marcin Wasilewski (piano)

Slawomir Kurkiewicz (contrebasse)

Michal Miskiewicz (batterie)

Programmation musicale

18h07 - Marcin Wasilewski, Joe Lovano « Arctic Riff »

L'amour fou (Marcin Wasilewski)

Joe Lovano (saxophone ténor), Marcin Wasilewski (piano), Slawomir Kurkiewicz (contrebasse), Michal Miskiewicz (batterie)

ECM 2678

18h17 - Marcin Wasilewski, Joe Lovano « Arctic Riff »

Vashkar (Carla Bley)

Joe Lovano (saxophone ténor), Marcin Wasilewski (piano), Slawomir Kurkiewicz (contrebasse), Michal Miskiewicz (batterie)

ECM 2678

Henri Texier « Colonel Skopje »

Desaparecido (Henri Texier)

Henri Texier (contrebasse), John Abercrombie (guitare), Joe Lovano (saxophone), Steve Swallow (basse électrique), Aldo Romano (batterie)

Label Bleu 6523

Buddy Collette « The Complete 1961 Milano Sessions »

My Funny Valentine (R. Rodgers, L. Hart)

Buddy Collette (flûte), Renato Sellani (piano), Giorgio Azzolini (contrebasse), Gianni Cazzola (batterie)

Fresh Sound 990

Ferdinando Romano « Totem »

The Gecko (Ferdinando Romano)

Ferdinando Romano (contrebasse), Ralph Alessi (trompette), Tommaso Iacoviello (bugle), Simone Alessandrini (saxophone alto), Manuel Magrini (piano), Nazareno Caputo (vibraphone, marimba), Giovanni Paolo Liguori (batterie)

Losen 242-2

Maik Krahl « Fraction »

Big Adventures of a Tiny Creature (Maik Krahl)

Maik Krahl (trompette), Seamus Blake (saxophone ténor), Constantin Krahmer (Fender Rhodes), Oliver Lutz (contrebasse), Leif Berger (batterie)

Challenge 73499

Erroll Garner « Plays Gershwin & Kern »

Nice Work If You Can Get It (George & Ira Gershwin)

Erroll Garner (piano), Eddie Calhoun (contrebasse), Kelly Martin (batterie)

Mack Avenue 1168