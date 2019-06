Magma, 50 ans après, avec Christian Vander

, © Radio France / Christophe Abramowitz

Au sommaire aujourd'hui

Christian Vander invité de Alex Dutilh

Zëss est une œuvre musicale du compositeur français Christian Vander pour Magma. Composée dans les années 1970, il n'en existait pas d'enregistrement studio connu à ce jour. Cette oeuvre de 38mn est longtemps restée frappée du sceau de son inachèvement, et son enregistrement a été longuement différé. Quatre décennies après sa première esquisse, l’œuvre est enfin gravée, après avoir trouvé la formule orchestrale qui lui donne à la fois sa véritable dimension onirique et la force de son dépassement.

En franchissant le cap de la cinquantaine, Magma est entré par la grande porte dans le cercle très fermé des groupes n’ayant jamais baissé la garde de leurs instruments et encore moins leur volume ! Avec Christian Vander à la barre, le plus ancien des groupes français a toujours vogué toutes notes dehors, au large des sirènes de la mode. Sa musique d'une originalité farouche a su conserver l'exigence artistique la plus extrême tout en s'ouvrant à un large public de tous âges.

Non seulement Magma a gardé ses fans des premiers jours, mais tout au long de ces cinquante années, de nouvelles générations ont sans cesse augmenté l'audience de cette formation devenue intemporelle. De tournée en tournée, le groupe a porté les couleurs musicales de la France sur tous les continents. Depuis 1969, ce sont plus de 1500 concerts qui ont essaimé de nouveaux fans sur tous les points du globe. Et, à chaque nouveau set, ceux qui découvrent Magma ressentent un choc artistique rare.

Unique, inclassable, mêlant les ombres tutélaires de musiques immémoriales au jazz le plus sauvage, au rock le plus onirique et aux voix les plus cosmiques, la musique de Magma a toujours été portée par des musiciens virtuoses, habités (certains disent même "possédés"...) par les compositions hors normes de Christian Vander. Si son public représente tous les âges et toutes les couches de la société, Magma réunit aussi toutes les sensibilités musicales au point d'être le seul groupe capable de jouer sur des scènes aussi dissemblables que celles du festival Jazz à Vienne, du Hellfest ou, encore, de la Salle Pierre Boulez à la Philharmonie de Paris…

Si cette "entité orchestrale" continue d'évoluer, de se renouveler, c'est que Magma est davantage qu'un groupe. Avec son noyau dur formé de Christian Vander, Stella Vander et Francis Linon, Magma est une planète à part entière dont l'attraction a attiré, dès l'origine, la crème des musiciens français. Rappelons que des pointures comme Didier Lockwood, Michel Graillier, Jannick Top ou Simon Goubert y ont démarré leur carrière. Le partage et la transmission sont restés dans les gènes de Magma qui a participé, dans un but pédagogique, à diverses expériences avec des élèves de conservatoires. Une démarche didactique qui permet aux "anciens" d'apporter un sang toujours neuf aux musiciens de demain.

Après avoir fait escale en 2018 pour enregistrer un album studio en compagnie de l'orchestre de Prague, le groupe reprend, une fois encore, la route avec, à l'horizon de cette année anniversaire, la parution d'un nouvel album, un concert exceptionnel qui sera donné à la Philharmonie de Paris, ainsi que des participations à plusieurs festivals prestigieux en France avant une nouvelle tournée internationale. Autant dire que c'est reparti pour 50 ans !...

Programmation musicale

