Magic Malik en fanfare

Un deuxième volet du généreux projet de Magic Malik voit le jour. Sur les compositions de ses membres, la Fanfare XP s’empare de règles du jeu comme d’un tremplin ludique. Sortie chez Onze Heures Onze.

Magic Malik à la Une

« Ses envolées lyriques, solos virtuoses envoûtants et transitions vers des ostinatos légers et festifs, qui se décalent au fur et à mesure de l’avancée des morceaux, ouvrent autant d’espaces d’intervention et d’improvisation aux autres musiciens. […] Superposition de nappes sonores, bruitages et constructions abstraites, les pièces prennent parfois des allures de méditation. […] … le processus de création se poursuit sous nos yeux, dans cette expression musicale perméable et intuitive qui tient de l’expérimentation joyeuse. » Flora Vandenesch – Citizenjazz

La Fanfare XP, est née d’une idée commune entre Magic Malik, Pascal Mabit et Olivier Laisney, lors d’une rencontre au cours d’une résidence à la Fondation Royaumont. Fort de ses nombreuses rencontres et collaborations avec des musiciens aux esthétiques variées, Magic Malik a su se forger un son original et reconnaissable.

CHARTE DES COMPOSITIONS MUSICALES DE LA FANFARE-XP

1. Elles devront comporter des Taleas Colors : Déphasages entre des phrases rythmiques et mélodiques dont le nombre de syllabe diffère, et par extension tout autre matériau d’expression que le son pouvant être rassemblé en séquences d’objets différenciées.

2. Elles devront comporter des pulsations ou tout autre élément non visuel de coordination pouvant être réparti uniformément ou en sous-groupes.

3. Elles devront comporter des Signatures Tonales même pour servir de prétexte à des objets qui ne seraient pas des signatures tonales.

4. Elles pourront colorer les modes d’Olivier Messiaen.

5. La composition du cœur d’une XP en dehors de ses extensions d’arrangement comme par exemple les contrepoints mécaniques ou autres ornements ne devra pas excéder le temps que pourrait prendre un lever ou un coucher de soleil. Sinon elle devra être écartée définitivement au profit d’une nouvelle.

6. Elles devront être perméables à des improvisateurs qui utilisent d’autres langages que celui de la Charte et des expressions spontanées et intuitives qui puiseraient dans un inconscient ou un conscient culturel ou personnel sans rapport avec celui que nous pensons être le nôtre.

7. Un compositeur doit être en mesure dans la limite de ses moyens d’expressions d’exécuter ce qu’il demande aux autres.

Malik Le Gueux le 21 septembre 2017

FANFARE XP2 – L’ALBUM

Un deuxième opus de la Fanfare XP n’était pas chose acquise ! Quitter les rivages naturels de la nouveauté pour aller la chercher cette fois-ci au prix du déjà-vu. Comment faire avec une approche formelle pour créer de la diversité. Voilà les défis qui nous ont motivés pour créer ce deuxième ensemble de pièces composés par divers membres de la Fanfare. Nous voulions peut-être une atmosphère plus enjouées plus entrainante dans la limite bien sûr de ce que permet la charte. Ce fut dans tous les cas une expérience intermédiaire riche d’enseignements et de plaisirs. Nous savons à présent qu’il y a encore beaucoup de choses à exprimer de notre actualité de musiciens au travers des XP et espérons continuer l’aventure avec une belle curiosité de ce que pourrait être le troisième volet, et une grande envie de continuer à faire vivre cette approche sur scène.

Magic Malik

Ce projet permet de réunir des musiciens volontaires et issus de tous horizons pour explorer la composition et l’improvisation sous des angles originaux, développés par Malik au cours de sa carrière : taléas-colors (décalages entre des phrases rythmiques et mélodiques), signatures tonales (monde harmonique développé par Malik), modes de Messiaen.

(extrait du comuniqué de presse)

Malik Mezzadri (flûte, voix)

Pascal Mabit (saxophone)

Maciek Lasserre (saxophone)

Johan Blanc (trombone)

Olivier Laisney (trompette)

Fanny Ménégoz (flûte, voix)

Alexandre Herer (claviers)

Daniel Moreau (synthétiseur)

Maïlys Maronne (mélodica)

Jonathan Joubert (guitare)

Kevin Lam (guitare)

Nicolas Bauer (basse)

