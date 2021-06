Ludovic Louis enfin à l'avant-scène

Après dix ans passés au côté de Lenny Kravitz, le trompettiste Ludovic Louis nous livre son premier album, « Rebirth » où il réunit des influences soul et funk, allant même jusqu’à la musique caribéenne.

Au sommaire aujourd'hui

Ludovic Louis invité de Alex Dutilh

Toutes les traversées et rencontres musicales de Ludovic Louis l’ont finalement mené à se lancer en leader. C’est donc après plusieurs années de travail entouré de ses amis, que “Rebirth” paraît.

Bien avant de parcourir les plus belles scènes du monde aux côtés d’artistes internationaux, Ludovic Louis commence sa carrière de trompettiste au cœur d’une famille passionnée de musique. Après avoir été bercé par un grand père violoniste à ses heures et un papa l’éveillant à diverses couleurs musicales, l’enfant du Havre s’enrôle dans des études de Jazz. D’abord au JUPO au côté d’Alain Loisel puis à l’école de musique avec Sylvain Maillard, où il obtiendra son diplôme de trompette classique en 2000.

En s’installant à Paris en 2003, Ludovic Louis commence à collaborer avec des artistes tels que Orishas, Jimmy Cliff, Florent Pagny, ou encore plus récemment Slimane ou Christophe Maé. Mais c’est en 2009 qu’il fait la connaissance de Lenny Kravitz. De cette rencontre découleront près de 10 ans de collaboration à travers le monde, où la rock star n’hésitera pas à offrir à son public le talent de Ludovic Louis par ses performances solo improvisées.

En s’installant à Los Angeles en 2013 l’artiste français enchaîne les collaborations avec, entre autres artistes de renom, Kanye West et son Sunday Service, Camila Cabello, Shawn Mendes, The Blacks Eyed Peas et The Meters. En parallèle à cela et tout au long de sa carrière, Ludovic Louis participe en tant que musicien à divers programmes télévisés tels que Les Grammys, The Voice, American Idol, ou encore le Jimmy Fallon show.

En 2020, une nouvelle opportunité se présente à Ludovic Louis et c’est sous la direction de Damien Chazelle qu’il fait ses débuts en tant qu’acteur dans « The Eddy ». A travers cette série Netflix, l’artiste incarne le personnage de Ludo, trompettiste d’un club de jazz.

Cet album de 11 titres, enregistré entre les États-Unis et la France, nous fait notamment voyager avec en ouverture et clôture de l’opus Madinina, un hommage à l’île de la Martinique d’où le trompettiste est originaire. Missing You s’adresse directement à la famille de Ludovic Louis et tend à nous exprimer la difficulté de l’éloignement ainsi que la douce mélancolie qui en résultent. Quant à la chanson Nothing But You écrite pour sa femme, son gimmick de guitare nous emporte sur son rythme pop et frais. Enfin, c’est dans le titre festif et aux allures de James Brown, Everybody, que nous avons le plaisir d’entendre Ludovic Louis chanter.

