Lucia Cadotsch, l'art du dépouillement

La chanteuse suisse Lucia Cadotsch, basée à Berlin, est de retour avec son célèbre trio Speak Low pour un deuxième album qui sort chez We Jazz. On y retrouve Lucia Cadotsch à la voix, Otis Sandsjö au saxophone ténor et Petter Eldh à la contrebasse.

Au sommaire aujourd'hui

Lucia Cadotsch à la Une

Le groupe choisit ses morceaux à sa main, en exposant l'essence même des compositions, en traitant les chansons d'une manière qui conjugue amour et respect avec une fraîcheur naturelle.

"Speak Low II" arrive presque cinq ans après le succès des débuts du groupe et prouve la pertinence de la démarche du trio dès le début. L'ouverture à l'amour de la musique et à une expression très actuelle est au cœur du fonctionnement du trio. L'album se présente comme un recueil cohérent de chansons qu’ils se réapproprient vraiment et qu'ils ont trouvées en écoutant des disques et en passant du temps entre amis, souvent sur la route. Le son très égalitaire du trio transparaît dans le son de Speak Low, car le groupe utilise ses plus de 100 concerts ensemble comme un véhicule pour le développement de sa musique.

"Le premier album était rempli de chansons assez connues, mais ce n'était pas du tout intentionnel" explique Lucia Cadotsch. "Ce n'étaient que mes chansons préférées des dix dernières années et nous avons commencé à travailler en les faisant nôtres, musicalement. Nous jouions avec des concepts pour le deuxième album, mais très vite on a réalisé qu'il suffisait de trouver les bonnes chansons et de les adapter de manière organique. Cette fois-ci, nous avons voulu creuser plus profondément et nous avons réalisé des arrangements pour une vingtaine de pistes, dont la moitié a été abandonnée au cours du processus."

L'ouverture et le premier single de l'album, Azure de Duke Ellington, témoignent du processus du groupe. Un morceau très rythmé, sans aucun instrument de percussion, la version de la composition à mi-voix, se transforme en une sorte de liquide sonore mat, sec et acoustique, mais spatial et fluide.

Une nuance supplémentaire est apportée par Kit Downes à l'orgue, comme une extension naturelle du son de groupe plutôt qu'un élément en soi. L'élément rythmique est repris d'un autre projet impliquant Petter Eldh, et la rencontre originale avec la composition est venue du pianiste Pablo Held, avec qui Lucia Cadotsch a enregistré à Cologne.

L'organiste de ECM Kit Downes a d'abord rejoint Speak Low sur scène à Londres il y a quelques années. Avec des chansons comme Azure et Black Is the Color Of My True Love's Hair, il semble que sa présence ait été juste attendue.

On peut en dire autant de l'espace qu'occupe aujourd'hui la violoncelliste Lucy Railton sur Black Is the Color Of My True Love's Hair et Ballad Of the Drowned Girl. "Nous jouons aussi tous ces morceaux avec des musiciens supplémentaires au trio quand nous jouons en live" confirme le bassiste Pablo Eldh. "Ensuite, il s'agit aussi d'être sensible à l'environnement et de créer une nouvelle musique avec lae morceau. Certaines de ces versions de l'album ont déjà parcouru un long chemin avec nous, Black Is the Color... étant l'un des premiers à être resté longtemps avec nous, avant d'arriver enfin jusqu'au disque".

En ce qui concerne la texture sonore particulière de Speak Low, la chanteuse attire souvent l'attention en tant que narratrice, mais il est carrément impossible de changer un seul des musiciens du trio de base. Il suffit de les regarder une fois en direct et vous remarquerez à quel point ils sont soudés. Le simple fait de répéter n'apporterait pas une telle proximité. Ajoutez l’alchimie de quelques six années de tournées intenses et vous commencez à comprendre.

Comme indiqué ci-dessus, Azure est un exemple de l'esprit communautaire du groupe et de ses influences qui s'étendent sur une grande partie de ce que l'on considère aujourd'hui comme la "musique de jazz européenne contemporaine" (il suffit de consulter leurs CV respectifs). Black Is the Color.., en revanche, fait ressortir leur regard à la Alan Lomax pour la tradition de la chanson traditionnelle transmise de génération en génération. Mais c'est peut-être le double titre What's New / There Comes a Time qui montre encore plus comment fonctionne organiquement Speak Low.

“Nous avons vraiment apprécié la version du Trio Ahmad Jamal de "What's New" [de "But Not for Me / At the Pershing"]", dit Lucia Cadotsch. "C'est Lucy Railton qui, à l'origine, a montré la voie à Petter, en particulier en soulignant la pause hip-hop-esque dans la chanson juste avant la marque des deux minutes. Si moderne pour la fin des années 50 ! Cette combinaison de tradition et d'avant-garde nous a vraiment plu lorsque nous avons commencé à travailler sur le morceau. Ensuite, la chanson de Tony Williams "There Comes a Time" a commencé à s'insinuer, devenant la deuxième partie de la chanson. Nous avons été vraiment inspirés par l'ambiance de celle-ci et j'aime beaucoup ces paroles, comment il chante "I love you more when you're spiteful"".

D'une certaine manière, l'approche "Speak Low" pourrait être décrite comme archéologique. Trois mélomanes se connectent avec des chansons trouvées à diverses sources, se débarrassant volontiers de toute idée qui ne leur semble pas naturelle et s'accrochant à celles qui le sont.

Il s'avère qu'il existe un concept pour "Speak Low II". Il s'agit du groupe lui-même, de leur développement musical commun et de leur amour de la musique.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)