Louis Winsberg, à la recherche du temps réel

Le trio « Temps réel » de Louis Winsberg, alliant voix, rythmes, sons inédits et la guitare dans tous ces états, sort chez Gemini. Avec, à côté du guitariste, deux phénomènes de la scène européenne, deux vocalistes et rythmiciens hors pair, Jean-Luc Difraya et Patrice Héral.

Au sommaire aujourd'hui

Louis Winsberg invité de Alex Dutilh

Genèse de « Temps Réel » :

Louis Winsberg organise un concert en club dans son village, et lors de cette première rencontre, un enregistreur trainait par là, cette soirée deviendra leur premier opus, un concept album : “Live Augmenté !” On assiste à la naissance d’un vrai trio, capable d’écriture automatique, de composition instantanée… capable de s’inventer un « free jazz » 2.0, fait d’improvisations sans frontières de maîtrise instrumentale, vocale, rythmique, et aussi de connaissance des nouvelles technologies, ici au service du temps présent.

Le concept :

Faire confiance à l'écoute, à l'imagination, à la culture et au partage, en se servant de tous les outils des nouvelles technologies et les idées du monde numérique, autant au niveau de la recherche sonore, que de la communication ou de la diffusion.

Considérer hautement l'auditeur en lui offrant une pièce unique chaque soir, chaque concert, chaque moment, de la composition en « temps réel ». Les 2 morceaux Sazrap et Rapsaz sont ainsi issus d’une seule et même impro, et ont été le fruit d’une recherche mélodique en post-production.

Louis Winsberg : “Cette idée de travailler le rapport entre écriture et improvisation me trotte dans la tête depuis mes 15 ans… J’aurais pu appeler ça, « improvisation Orchestrée », et c’est pour cette raison peut-être que tout au long de ma vie, je me suis construit mon studio à la maison, qui en fait me permet plein de combinaisons possibles, et d’expérimentations. Il est certain que ce n’est pas un coup isolé et que c’est un concept que je vais approfondir dans le futur. Ce qui est ici inattendu et assez improbable , c’est que cela se soit réalisé à partir d’une impro « collective »…et live de surcroît ! Cette rencontre humaine et musicale , avec Patrice Héral et Jean-Luc Difraya, je l’ai imaginée si fort, que notre première rencontre, sans aucune préparation d’aucune sorte, a donné lieu à la musique de cet album « Temps Réel », comme un manifeste, un premier baiser… “

Louis Winsberg sort en parallèle un coffret « Jaleo » le 12 novembre (Label Ouest / L’Autre Distribution), regroupe les 3 albums du groupe qui fête ses 20 ans.

Où écouter Louis Winsberg

A Paris (75) lundi 29 novembre à 21h au Studio de l'Ermitage

Jaleo Familia

A Paris (75) mardi 30 novembre à l'Entrepôt

Trio Temps Réel

A Paris (75) mercredi 1er décembre à 20h au cinéma le Balzac

Louis Winsberg (guitare)

Sabrina Romero (voi)

Cédric Baud (sax, mandoline)

Stéphane Édouard (percussions)

Invités : Jean-Luc Difraya, Mona et Berline au chant et Marc Berthoumieux à l'accordéon