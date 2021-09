Louis Moutin, Jowee Omicil & François Moutin, les trois M.O.M.

Les inséparables jumeaux du jazz hexagonal, présentent M.O.M, le nouveau trio qu'ils ont créé avec le saxophoniste Jowee Omicil rencontré sur le plateau de la série Netflix “The Eddy”

Louis Moutin, Jowee Omicil & François Moutin

L’origine du trio M.O.M., c’est une rencontre inattendue sur le plateau de tournage de la série Netflix « The Eddy ». Entre Jowee Omicil et Louis Moutin, la connexion est immédiate, instinctive. François Moutin, de passage à Paris à la fin du tournage, se joint à Jowee et Louis pour quelques home-sessions. Le trio y improvise en toute liberté sans aucune convention préalable, porté dans l’instant par le fil de l’imagination et par l’écoute collective.

Un son surgit, des mélodies naissent. Un univers s’ouvre, au point d’équilibre des trois personnalités. Naturellement, la créativité du trio semble couler de source, aussi fluide que jubilatoire. M.O.M., c’est une musique à la fois joyeuse, intense, profonde et spontanée. Quelques mois plus tard, pas de cadre, pas de contrainte, on ouvre les portes en grand.

M.O.M, sous-entendu Moutin / Omicil / Moutin, c’est la réunion de trois « mômes » bien décidés à en découdre autour de tout ce que peux apporter cette musique. Après les premiers rendez-vous à deux entre Jowee Omicil et Louis Moutin, on revient aux fondamentaux du jazz, les vibrations sont bonnes, l’envie est là, l’enthousiasme déborde… Il ne manque plus que François, jumeau et complice, pour apporter le feutre velours à ces vibrations intenses.

Les rencontres se multiplient entre nos trois mômes, tout prend forme mais avec une véritable volonté de laisser faire, de laisser l’autre faire. Pas de cadre, pas de contrainte, on ouvre et on déploie le Studio comme un origami, quatre journées chez Vincent Mahey, dans le magnifique espace de Sextan, pour une musique intensément libre.

François et Louis Moutin

« Les frères Moutin » sont jumeaux, musiciens de jazz autodidactes, respectivement contrebassiste et batteur. Au milieu des années 1980, à l’issue d’études scientifiques, ils choisissent tous deux de devenir musiciens. Jusqu’à la fin des années 1990, leurs parcours sont essentiellement des carrières d’accompagnateurs. Durant cette période, ensemble ou séparément, ils collaborent avec de multiples artistes tels que Martial Solal, Michel Portal, Antoine Hervé, Jean-Michel Pilc, Michel Legrand ou Jean-Marie Machado.

On les retrouve aussi en co-leaders pour proposer des projets interprétant leurs compositions. À cette époque, François vit à New York (c’est toujours le cas aujourd’hui), où il travaille assidûment avec de multiples artistes américains tels que Frank Wess, Jimmy Heath, Benny Powell, Mike Stern, Randy Brecker, Lew Soloff, Steve Kuhn, Billy Hart, Jeff “Tain” Watts, Ari Hoenig... Cet éloignement géographique des jumeaux se révèlera un atout : c’est dès lors des deux côtés de l’Atlantique que leurs projets tourneront et publieront sans relâche.

Le premier de leurs projets est le Moutin Reunion Quartet, qui, de 2000 à 2013, a publié 5 albums et donné plus de 450 concerts en France, en Allemagne et au Royaume Uni, mais aussi aux Etats-Unis où le groupe a réalisé 22 tournées. En 2013, ils créent un nouveau groupe, le Moutin Factory Quintet. Depuis sa création, le quintet a publié deux albums et donné plus de 120 concerts, principalement en France, en Allemagne et aux USA où le groupe est parti en tournée à six reprises. Un troisième album du Moutin Factory Quintet, « Mythical River », est sorti en mai 2019 sur le Label Laborie Jazz.

Jowee Omicil

Jowee Omicil est un souffleur et poly-instrumentiste qui ne ressemble à personne. D’origine haïtienne, né à Montréal et désormais basé à Paris, il a enregistré son premier disque « international » dans le sud de la France une semaine de pleine lune, au cours d’une session fleuve avec une dizaine de militants du groove. Dans sa musique, où la narration mélodique est essentielle, ses racines créoles se mêlent au gospel, à la soul, à la culture hip hop et aux musiques du monde, sans oublier des clins d’œil à ses maîtres, de Charlie Parker à Wayne Shorter en passant par Ornette Coleman. Jowee a travaillé dans le passé avec des artistes tels que Tony Allen, Jacob Desvarieux, Roy Hargrove, Michel Martelly et Francisco Mela, son jeu, son charisme et son implication en font un partenaire rare et exem-plaire. Son album « Let’s BasH ! », est à la fois un cri de guerre et une déclaration d’amour qui cachent une belle profession de foi : « Je veux que le jazz redevienne populaire ».

Dans « Love Matters ! », le dernier album de Jowee Omicil, il y a des rythmes africains, des mélodies de Bach et Mozart, des nuances de Thelonious Monk, une berceuse vénézuélienne, des chansons martiniquaises, des notes d’Orient et même d’Asie, la mémoire d’un Anglais à New York, de Rara, rythmes jamaïcains, éclairs de funk à la Miles Davis, ravissement du gospel et bien sûr, exclamations dans le style omicilien ‘BasH!’, ainsi que la verve d’un rappeur. Tous savamment mélangés. Cet univers musical reflète simplement qui est Jowee Omicil, comme un autoportrait en mouvement. Et comment pourrait-il en être autrement, venant d’un homme avec un tel appétit pour la vie et de nouvelles découvertes ? Pour ceux qui aiment Kamasi Washington, Roy Hargrove, Kenny Garrett…

François Moutin (contrebasse)

Jowee Omicil (clarinettes, saxophones)

Louis Moutin (batterie)