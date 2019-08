Loïs Le Van, le vent du large

Au sommaire aujourd'hui

Cet album est un aboutissement pour l’artiste. Avec les volutes musicales de “Vind”, Loïs Le Van creuse ainsi sa voie, nous entraînant vers une destination sonore où l’on ne résiste pas à l’envie de le suivre au bout du chemin, au gré du vent…

" C'est la continuité d'un chemin, le même que j'emprunte depuis le début. Lorsque je réécoute cet enregistrement, il me procure un sentiment d'aboutissement, de bien être,d'évidence, le pourquoi exact de ce que j'ai réalisé, comme une intime conviction. » Dès les premières notes, la fragilité envoûtante du piano, le timbre suave, à la fois léger et grave, du chanteur, nous emportent. Une composition aérienne, à l’image d’un voile translucide, reflet de la lumière diaphane qui imprègne par touches subtiles l’intégralité de l’opus.

Pour ce nouvel album, on retrouve la comparse de toujours, Laura Karst, à l’écriture des textes. « Laura a cette culture et cette plume des « song writers » américains – Joni Mitchell, Bob Dylan, Joan Baez, Leonard Cohen... – que j’aime tant. Chacun de ses textes est un petit bijou, une histoire complète qui contient un message. »

Autre complice de longue date, la talentueuse pianiste Sandrine Marchetti. « C’est ma sœur musicale, nous sommes arrivés à un point où l’on se devine, elle anticipe tout ce que je m’apprête à faire et le magnifie à travers sa musique. »

Le trio ne serait pas complet sans Paul Jarret, le guitariste aux influences scandinaves. « Lorsque nous avons joué sa composition Sören’s place pour la première fois, j’ai immédiatement compris que l’on pouvait parler le même langage d’espace et de silence si cher à ce jazz du Nord. »

« J’avais l’intuition que cela collerait musicalement entre Sandrine et Paul, j’ai donc organisé une première rencontre. C’était magique,il y a eu comme une évidence, chacun avait sa place…Pour le studio, j’ai demandé à Sandrine et Paul d’apprendre un poème par cœur, pour que l’on soit dans le même état émotionnel. Apprendre un poème, c’est donner du sens, aux mots et aux images. Surtout, cela nous renvoie à notre humanité, à notre universalité… Difficile à expliquer, il faut apprendre un poème pour comprendre ! »

Vind, c’est le vent en suédois. « Un élément aux mille nuances, à la fois invisible, impalpable, parfois imperceptible mais qui peut à l’inverse être d’une rare violence. » « Il a également cette capacité à nous isoler des autres. Lorsque l’on marche contre un vent fort, cela nous force à l’introspection. » Une introspection au cœur de Vind, un album qui parle aussi... du silence. De façon assumée. Il s’en dégage une puissance peu commune, une force qui procure un sentiment de plénitude. « Je voulais aller dans l’épure, qu’il n’y ait rien de décoratif, que tout soit pesé et ressenti. Le silence a un rôle important. C’est ce que j’apprécie chez les artistes qui m’ont amené au jazz – Jeanne Lee, Shirley Horn, Chet Baker... – ainsi que chez nombre de mes « héros » actuels, tels Arve Henriksen, Tord Gustavsen ou Trygve Seim. »

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Loïs le Van

A Paris (75) jeudi 19 septembre à 21h au Studio de l'Ermitage pour la parution de "Vind"

Loïs Le Van (voix)

Sandrine Marchetti (piano)

Paul Jarret (guitare)