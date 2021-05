Lisa Cat-Berro, l'écume des jours

Le deuxième disque de l’instrumentiste Lisa Cat-Berro “Good Days Bad Days” qui paraît chez Gaya/L'Autre Distribution, est le témoignage d'une traversée et d'une mutation qui tient autant du carnet de route intérieur que du journal intime.

Au sommaire aujourd'hui

Lisa Cat-Berro invitée de Alex Dutilh

10 CD à gagner en répondans correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale COMPLETE. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

La saxophoniste Lisa Cat-Berro, nommée aux Victoires Du Jazz en 2013 avec son premier opus “Inside Air”, réaffirme ses qualités de songwriting et nous livre pour la première fois l'intimité de sa voix chantée, comme une réponse amusée et tendre à ceux qui lui disent depuis si longtemps qu'elle joue comme on chante.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Dany Doriz All Stars - Anthologie 1962-2021

Jazz Trotter article Jazz Trotter : Susanna Risberg - Boiler Room

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Initié il y a plusieurs années, l’origine de ce deuxième album tient à une révélation. Après son premier album acclamé par la critique, Lisa Cat-Berro est immobilisée pendant plusieurs mois suite à des problèmes de santé. Elle transforme cette stagnation en une énergie créatrice puissante et débordante, où ses envies de composer, mais aussi d’écrire des chansons, se manifestent. De ce retrait du monde et de sa frénésie sont nés 10 morceaux intimistes, entre compositions instrumentales douces et chansons de l’âme inspirées par l’univers folk-rock des années 70 (Joni Mitchell, Chicago, David Crosby) dans la continuité d’Inside Air. Une musicothérapie sous le signe de la réincarnation, des temps qui changent, de l’attente féconde et de la lumière qui surgit de tout cela.

à réécouter AUDIO 58 min émission Open jazz L'actualité du jazz : Rhoda Scott, Lady Quartet et autres princesses

Happée par ces nombreuses collaborations, notamment au sein du Rhoda Scott Lady Quartet, en duo avec Armel Dupas ou aux côtés de François Morel pour le spectacle La Vie, Lisa Cat-Berro est de retour dans l'action pour donner vie à ces « folksongs ». La multi-instrumentiste choisit de continuer le chemin de confiance avec les musiciens de son quartet Julien Omé (guitare), Stéphane Decolly (basse) et Nicolas Larmignat (batterie), portée par le bonheur d'entendre les morceaux prendre corps et se construire avec eux. En effet, quoi de mieux pour la création d’un album intimiste et attaché aux émotions qu’une complicité musicale naturelle. Le son du groupe, teinté de folk et de pop instrumentale, qui s'est patiné avec le temps, donne une véritable profondeur à cette musique qui veut témoigner de l'énergie de vie et de la résilience présentes en chacun de nous.

(extrait du communiqué de presse)

Lisa Cat-Berro (voix, saxophone)

Julien Omé (guitare)

Stéphane Decolly (basse)

Nicolas Larmignat (batterie)