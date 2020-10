Lionel Loueke joue Herbie Hancock

“HH” est le nouvel album de Lionel Loueke. Les initiales de son mentor depuis longtemps, le légendaire Herbie Hancock, l'un des artistes les plus fascinants et les plus novateurs sur la scène internationale.

Connu pour sa capacité à "transformer la guitare en un orchestre afro-occidental virtuel" (JazzTimes), Lionel Loueke est un musicien qui transcende les genres pour créer des sonorités totalement singulières dans un hommage profondément personnel, Lionel Loueke reprend les compositions les plus connues d'Herbie Hancock (dont Cantaloupe Island, Watermelon Man ou Rockit), pour créer une musique entièrement nouvelle et fraîche.

Un rêve ! Lionel Loueke joue la musique de Herbie Hancock comme vous ne l'avez jamais entendue auparavant. Lionel Loueke est l'un des artistes les plus singuliers et innovants de la scène mondiale. Décrit par Jazztimes comme un musicien dont "les pairs et les aînés respectent profondément la personnalité, ses capacités rythmiques et ses connaissances harmoniques exhaustives, sa capacité à chanter dans un rythme et à jouer dans un autre, la façon dont il transforme la guitare en un orchestre afro-occidental virtuel".

Son nouvel album “HH”, sort sur Edition Records. C’est un tournant dans son parcours qui le mène de ses humbles racines à une illustre carrière. Bâti sur les compositions de son mentor Herbie Hancock, cet album est extrêmement personnel. C'est en 2001 que Herbie Hancock, avec Terence Blanchard et Wayne Shorter, a sélectionné Lionel Loueke pour intégrer le Monk Institute, lançant ainsi sa carrière. En 2005, il lui a demandé de rejoindre son groupe et Lionel Loueke en fait partie depuis maintenant plus de 15 ans.

Il a choisi aussi bien des tubes de Herbie que des œuvres moins connues représentatives de la carrière du grand homme, des classiques acoustiques de Blue Note à l'électro-funk qui révolutionna son époque. Lionel Loueke a marqué de son empreinte ce grand corpus avec son propre son et sa propre signature ryhtmique ou harmonique, prenant la guitare et ajoutant ses percussions corporelles, sa voix et ses pédales d'effets pour passer de l'expression intime aux arrangements symphoniques.

Cet album est autant une dédicace, enracinée dans l'ouverture et la richesse que Lionel Loueke a absorbé en étant sur la route avec Herbie Hancock, qu'un hommage personnel à l'entertainer qui a changé le visage de la musique. Il y a là une approche très convaincante et originale de la musique qui a influencé la plupart des musiciens à un moment ou à un autre de leur carrière.