Line Kruse, invitation au banquet sonore

Au sommaire aujourd'hui

Line Kruse à la une

10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale COMPLÈTE. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

Bien que parisienne dans l'âme, Line Kruse est d'origine danoise et ses explorations musicales qui ne sont pas sans évoquer Prokofiev trouvent un sens dans sa propre histoire d'exil volontaire. Son cinquième album en tant que leader la présente comme une femme aux racines multiples, insufflant des rythmes populaires dans son propre monde d'excellence musicale. Après “Hidden Stone”, acclamé par la critique, avec un big band de 19 musiciens dirigé à l’archet, “Invitation” évolue maintenant autour du meilleur de la nouvelle scène de jazz cubaine, avec l’ajout d’une section de 13 cordes. Les enregistrements ont commencé à La Havane, où la synergie du trio de Harold López Nussa devait être capturée en direct. La chanteuse Daymé Arocena, cette jeune new soul talent découverte par Gilles Peterson l'année dernière, a rapidement rejoint le groupe, avec des interprétations époustouflantes du standard Invitation et d’une nouvelle composition de Line Kruse, Ahora. De retour à Paris, Line Kruse a ajouté une section de cordes qu'elle a arrangée et dirigée. Alliant son héritage classique à une passion renouvelée pour les compositeurs russes du début du XXe siècle, elle a assemblé une palette d'ambiances rarement entendues sur la scène jazz actuelle. Cinématique à bien des égards, cette nouvelle collection de la compositrice-violoniste Line Kruse installe un nouveau repère dans son parcours, en allant plus loin vers ses propres racines, une combinaison unique cubano-européenne de jazz latin et de musique orchestrale.

Où écouter Line Kruse

mardi 26 novembre à 20h30 au Bal Blomet à Paris (75015)

Présentation du nouveau disque "Invitation", avec 18 musiciens dont le trio d’Harold Lopez Nussa et une section de 12 cordes.