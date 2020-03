Les lauréats de Jazz Migration #5 : Kepler, Nefertiti Quartet, NoSax NoClar, You

Maxime Sanchez pour Kepler

Julien Pointvianne (saxophone ténor, clarinette)

Adrien Sanchez (saxophone ténor)

Maxime Sanchez (piano, clavier)

Delphine Deau pour Nefertiti

Delphine Deau (piano)

Camille Maussion (saxophones)

Pedro Ferreira (contrebasse)

Pierre Demange (batterie)

Bastien Weeger pour NoSax NoClar

Julien Stella (clarinettes)

Bastien Weeger (saxophones, clarinettes)

Guillaume Magne pour You

Isabel Sörling (voix)

Guillaume Magne (guitare)

Héloïse Divilly (batterie)

Tiphanie Moreau, chargée de développement Jazz Migration



La question de l’émergence, de la reconnaissance et de la mobilité des artistes a toujours été majeure dans le jazz.

Après « l’âge d’or » du jazz, lorsque les scènes pouvaient accueillir plus aisément les nombreuses propositions artistiques novatrices, où les médias pouvaient s’aventurer vers les artistes de jazz de la scène française, une partie des professionnels jazz n’ose désormais plus, malheureusement, prendre de risque en soutenant les jeunes artistes d’aujourd’hui. En créant le dispositif Jazz Migration en 2002, l’AFIJMA, aujourd’hui AJC – Association Jazzé Croisé – a pu, en partie, répondre à cela. Nombre d’artistes passés par ce dispositif sont ainsi aujourd’hui reconnus et peuvent vivre de leur art dans des conditions professionnelles.

Cependant, pour s’adapter aux nouvelles logiques et réalités du secteur de jazz, AJC et ses partenaires ont repensé l’ensemble du dispositif Jazz Migration, en s’appuyant sur 15 années d’expérience et en conservant les acquis positifs du premier volet.

En effet, aujourd’hui, face à une crise économique des plus importantes, face à la baisse des dotations publiques, face à l’approche de la réforme territoriale, le soutien à l’émergence est primordial et plus urgent qu’avant. Dans un marché du jazz saturé et étroit, les initiatives d’aide aux jeunes artistes s’avèrent indispensables.

Ce nouvel opus tentera de répondre aux questions cruciales que sont la circulation et l’emploi des artistes, tout en offrant à ceux-ci les outils pour préparer au mieux leur « après Jazz Migration » et développer leur carrière.

C’est ainsi qu’aux missions premières, toujours aussi urgentes que sont le repérage de l’émergence et la circulation des artistes, viennent s’ajouter deux volets essentiels consistant en un parcours de professionnalisation ainsi qu’un accompagnement artistique, faisant de Jazz Migration un parcours professionnalisant sur 2 ans.