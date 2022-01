Les jazzmen centenaires de 2022

Ils ou elle sont nés en 1922, autrement dit quand le jazz avait déjà pris son envol. Une génération particulière, adolescente dans la Swing Era, arrivée aux affaires dans le bebop et qui eut à affirmer une voix différente. Dix témoins majeurs de leur époque, par ordre d’apparition.

4 janvier à Kansas City, Missouri : Frank Wess, saxophoniste et flûtiste

(mort à 91 ans, le 30 octobre 2013 à New York)

Après avoir fait ses classes au sein des big bands de Blanche Calloway (1940), Billy Eckstine (1946-47) et Lucky Millinder, il signe un bail chez Count Basie (1953-64) où son agilité à la flûte fait merveille. Il y sera également arrangeur et reprendra même les rênes de l’orchestre en 1986 après la disparition du Count.

À lire aussi AUDIO 55 min émission Open jazz Frank Wess, l'album posthume du saxophoniste et flûtiste disparu à l'automne

2 mars à New York : Eddie « Lockjaw » Davis, saxophoniste

(mort à 64 ans, le 3 novembre 1986 à Culver City, Californie)

Autodidacte, héritier de Coleman Hawkins et Ben Webster, engagé à 20 ans par Benny Carter, puis par Louis Armstrong, il sera un soliste torride du Big Band de Basie jusqu’en 1953. En 1960, avant plusieurs retours chez Basie, il s’associera à Johnny Griffin pour des joutes enflammées. En 1965, au côté de Shirley Scott, il développera la formule ténor-orgue devenue un classique. L’un des « gros sons » du saxophone ténor.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

À lire aussi AUDIO 54 min émission Open jazz Johnny Griffin & Eddie Lockjaw Davis et quelques autre dialogues au sommet

22 avril à Nogales, Arizona : Charles Mingus, contrebassiste

(mort à 56 ans, le 5 janvier 1979 à Cuernavaca, Mexique)

Compositeur, leader, indigné par la situation des afro-américains, militant de l’indépendance artistique, il symbolise le pan le plus engagé de l’histoire du jazz. Un énorme son sur la contrebasse, une profonde connaissance du patrimoine (il est l’un des plus vibrants continuateurs d’Ellington), grandi dans la musique classique, compositeur hors pair enraciné dans le blues, Mingus n’aura de cesse de révéler des solistes majestueux (Eric Dolphy, Booker Ervin, George Adams…) et d’affirmer la posture expressionniste d’un jazzman debout face au futur.

À lire aussi AUDIO 1h émission Les légendes du jazz Charles Mingus à Paris en 1970 (1/2)

29 avril à Bruxelles, Belgique : Toots Thielemans, harmoniciste et guitariste

(mort à 94 ans, le 22 août 2016 à Braine-l’Alleud, Belgique)

Il joue de l’accordéon à 3 ans, passe à l’harmonica à 17 et prend la guitare après avoir entendu Django Reinhardt. En 1951 il émigre à New York et impose peu à peu l’harmonica dans un milieu musical effervescent qui ignorait les capacités expressives de l’instrument. De Dinah Washington et Shirley Horn à Oscar Peterson et Bill Evans, il aura affiché un lyrisme et une sensibilité à fleur de peau. On le retrouvera aussi bien harmoniste dans la bande son du film Midnight Cow Boy que guitariste éclectique dans l’émission enfantine Sesame Street.

À lire aussi article Décès de Toots Thielemans, jazzman belge et roi de l'harmonica

18 mai à Aarhus, Danemark : Kai Winding, tromboniste

(mort à 80 ans, le 6 mai 1983 à New York)

Un faux européen : il a grandi à New York. Après ses débuts chez Benny Goodman, puis Stan Kenton, il inaugure un quintet singulier à deux trombonistes avec J.J. Johnson ? Tous deux donnant une totale légitimité au trombone dans le langage du bebop. Kai Winding créera dans la foulée un groupe à quatre trombones ! L’absence de vibrato sera l’une de ses signatures. Sa discographie est très conséquente, notamment chez Verve après Columbia et Impulse à ses débuts.

À lire aussi AUDIO 1h émission Les légendes du jazz The Giants Of Jazz à Paris en 1972 (1/2)

15 juin à Worcester, Massachusetts : Jaki Byard, pianiste

(mort à 76 ans, le 11 février 1999 à New York)

On ne sait pas assez que le pianiste étincelant de Mingus pendant les sixties qu’il démarra comme poly-instrumentiste forcené (saxophone, trompette, contrebasse, violon, trombone, guitare, batterie !). Ajoutons une éventail grand angle de collaborations, traversant toute l’histoire du jazz de Earl Hines à l’avant-garde, ce qui peut expliquer le côté foisonnant et éclectique de son jeu, son aisance à enjamber tempos et harmonies. Avec une jubilation gourmande.

À lire aussi AUDIO 1h émission Les légendes du jazz Charles Mingus à Paris en 1970 (2/2)

30 septembre à Okmulgee, Oklahoma : Oscar Pettiford, contrebassiste et violoncelliste

(mort à 37 ans, le 8 septembre 1960 à Copenhague, Danemark)

D’origine amérindienne, après des premières années en big band, il participera à l’explosion du bebop en compagnie de Dizzy Gillespie et enchainera les collaborations de premier plan : Coleman Hawkins, Miles Davis, Sonny Rollins… Leader de petites formations et de big bands, il sera doublement pionnier : comme père de la contrebasse moderne et comme le premier violoncelliste conséquent dans le jazz.

À lire aussi AUDIO 3 min émission Les Grands Macabres Oscar Pettiford, de la contrebasse au violoncelle

3 octobre à Chicago, Illinois : Von Freeman, saxophoniste

(mort à 88 ans, le 11 août 2012 à Chicago)

Icône de Chicago où il a fait toute sa carrière, il est sorti de l’anonymat quand son fils Chico est devenu une star dans les années 70s. Pilier des clubs de sa ville il avait fait partie de l’orchestre de Sun Ra en 1948-49 et collaborera avec la jeune garde de l’AACM sans en faire partie. C’est Rahsaan Roland Kirk qui produira son premier disque en… 1972. L’un de ses plus fervents admirateurs n’est autre que Steve Coleman. Son humilité n’a d’égale que sa totale maitrise du saxophone ténor, avec une touche vocalisée et expressive dans le recours au growl.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

15 octobre à Newark, New Jersey : Lorraine Gordon, patronne du Village Vanguard

(morte à 95 ans, le 9 juin 2018 à New York)

Une vie de jazz fan ! À 20 ans elle épousa Alfred Lion, le co-fondateur de Blue Note qui démarrait le label, et sept ans plus tard, en 1949, Max Gordon le propriétaire du Village Vanguard, qu’elle assista dans la direction artistique. À la mort de son mari, en 1989, elle prit les rênes du plus mythique jazz club au monde jusqu’à la fin 2012, quant elle passa le relais à sa fille Deborah. Installée à la table qui marquait la sortie des loges, œil malicieux et rouge à lèvres pimpant, Lorraine Gordon a vu toute le Panthéon du jazz défiler devant elle. En 2006 elle a publié une savoureuse autobiographie : Alive at the Village Vanguard: My Life In and Out of Jazz Time.

À lire aussi article Disparition de Lorraine Gordon, propriétaire du mythique Village Vanguard

30 octobre à Broussard, Louisiane : Illinois Jacquet, saxophoniste et bassoniste

(mort à 81 ans, le 22 juillet 2004 à New York)

Figure des fameuses tournées JATP (Jazz at The Philharmonic), Jean Baptiste Illinois Jacquet est l’archétype du ténor texan, relève justement le Dictionnaire du jazz : « Un jeu fougueux et bouillonnant, un débit apparemment intarissable(64 mesures pour son historique solo sur Flying Home_), une sonorité âpre et dense, au fort vibrato… Exhibitionniste et paroxystique sur tempo rapide, il est au contraire d’une lyrique et chaleureuse tendresse sur les ballades en tempo lent._ ».