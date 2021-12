Les 40 ans du Sunset : les nouveaux talents (2/5)

Depuis 40 ans, le jazz vivant vibre au Sunset, club parisien rayonnant sur la fameuse rue des Lombards. Plus de 750 concerts par an sur ses deux scènes - le Sunset et le Sunside - donnent à entendre à 60 000 fans toutes les expressions du jazz, sans frontières et sans œillères.

Invité : Stéphane Portet, programmateur du Sunset/Sunside

Ils sont une poignée à travers le monde, les clubs de jazz en capacité de fêter leurs 40 ans à la même adresse et entre les mêmes mains. À New York, on ne trouve guère que le Village Vanguard. Tous les autres ont soit changé d’adresse ou de nom, ou ont simplement disparu. Paris n’échappe pas à la règle, avec une topographie des clubs du jazz fluctuant au fil du temps : Saint-Germain-des-Prés, Pigalle, les Champs-Élysées… et la rue des Lombards aujourd’hui, dont le premier club de jazz fut le Sunset.

D’abord, un restaurant au rez-de-chaussée avec une salle voûtée en sous-sol, le Sunset est ouvert en 1982 par Michèle et Jean-Marc Portet. Le lieu devient très vite un rendez-vous prisé : Christian Vander, Didier Lockwood, Sixun, Michel Petrucciani, Henri Texier, Aldo Romano, Barney Wilen y font des séjours marquants. Les premiers noms internationaux enchainent le pas : Jaco Pastorius, Uzeb, Steve Lacy, Lee Konitz, Benny Golson…

En 1993, c’est le fiston, Stéphane Portet, qui prend en charge la programmation. Une pléiade de stars du jazz vont alors défiler au Sunset : Roy Haynes, Bireli Lagrène, Richard Galliano, Jacky Terrasson, Laurent de Wilde, Ravi Coltrane, Dewey Redman.... ainsi que des nouveaux talents (aujoud'hui devenus des têtes d'affiches) comme Erik Truffaz, Julien Lourau, Sylvain Luc, Stefano di Battista, Paolo Fresu, Bojan Z, David Linx, Richard Bona ou Magic Malik.

En octobre 2001, le rez-de-chaussée est transformé en deuxième salle et est baptisé Sunside. Programmation plus « acoustique » au Sunside, plus « électrique » au Sunset. Un cas unique au monde : deux clubs jumeaux fonctionnant simultanément à la même adresse, ouverts 7 jours sur 7 avec deux concerts par soir. Aujourd’hui, la fête continue avec un label, Sunset Records, des Jazz et goûter le dimanche après-midi pour les enfants, des concerts hors les murs, les Trophées du Sunside, un tremplin de jeunes talents, bientôt des Cartes blanches… Et un grand concert anniversaire au Théâtre du Châtelet le 28 janvier en guise de Livre d’or.