Les 25 ans du Crescent, toute une histoire, en public à Mâcon

Guillaume de Chassy Majeur

« Silences » Pierre Dayraud Bee Jazz 050 Au sommaire aujourd'hui

En direct du Crescent à Mâcon pour les 25 ans du Club

Invités :

Eric Prost , saxophoniste, compositeur

, saxophoniste, compositeur Simon Goubert , batteur; compositeur

, batteur; compositeur Antoine Bartau , directeur du Crescent

, directeur du Crescent Laurence Terk, directrice du Théâtre de Mâcon

Crée à Mâcon en 1994, le Crescent a considérablement évolué pour devenir une association culturelle à la dimension locale, nationale et internationale. La structure presque familiale qui accueillait son public dans les petites caves de la Rue Rambuteau à Mâcon, est aujourd'hui une association dynamique et reconnue.

S'appuyant aujourd'hui sur une équipe de quatre salariés, de ses musiciens résidents et d'une équipe de bénévoles impliqués, l'association a pour vocation de contribuer à la création, à la formation par ses ateliers et ses stages, et à la diffusion des musiques actuelles et plus particulièrement du jazz, à travers la gestion et l'animation d'un lieu ouvert au public et aux artistes.

Lorsqu'ils imaginent le Crescent en 1994, les musiciens Eric Prost, Laurent Sarrien et François Gallix veulent pallier à un manque de lieux de création sur la région.

Crée par et pour des musiciens le Crescent emménage dans les caves de Dominique Gallix rue Rambuteau. Le groupe, devient le collectif MU, et le club devient un outil de travail et un espace de création et de pratique musicale, ouvert au public. Le premier premier concert historique a lieu le 17 février 1995, avec Alain Jean Marie.

L'association évolue et rapidement accueille des musiciens en résidence, propose des ateliers pour les musiciens amateurs ou en voie de professionnalisation, des jam où tous les passionnés de jazz peuvent confronter leur pratique.Le club devient rapidement une des scènes incontournables du jazz de façon nationale et internationale, et prend une ampleur qui lui permet de gagner la reconnaissance des professionnels, de la municipalité, des acteurs culturels locaux, des collectivités régionales et des institutions nationales.

Le Crescent propose actuellement une programmation exigeante, avec une véritable volonté de privilégier une programmation audacieuse et la plus large possible. Depuis plus de dix ans la ville de Mâcon permet au Club d'organiser un festival de jazz sur trois soirées gratuites en juillet, et qui a rassemblé près de 6000 spectateurs lors de la dernière édition. Après vingt ans d'existence, l'association compte quatre salariés, une quarantaine de bénévoles et cinq musiciens résidents.

En choisissant comme référence l'album "Crescent" de John Coltrane, les fondateurs de l'association ont posé des valeurs qui donnent à la structure une identité unique, et qui animent l'esprit et la volonté de l'équipe, et qui font son succès auprès du public et des musiciens. Plus que de la simple écoute, il s'agit d'une façon de faire de la musique, de la vivre et de la partager, dans son intensité et son authenticité.

(extrait du communiqué de presse)

Programmation musicale

Quartet Crescent « Quartet Crescent »

Back Home (Eric Prost)

Crescent 01

Quartet Crescent « Quartet Crescent »

L'Aurel (Romain Nassini)

Crescent 01

Alain Jean-Marie « Biguine Reflections II »

Souvenirs de mon île (Al Lirvat)

Declic 50535-2

Olivier Temime, The Volunteered Slaves « Streetwise »

Trescundeola (Joe Henderson)

Nocturne 376

Ben Webster « Four Classic Albums, Second Set »

The Sweetheart Of Sigma Chi (Vernor)

Avid Jazz AMSC1354

Guillaume de Chassy « Silences »

Majeur (Pierre Dayraud)

Bee Jazz 050

Lisa Hilton « Chalkboard Destiny »

Rush Hour Rhapsody (Lisa Hilton)

Ruby Slippers 1024

Collectif Mu « Live au Crescent »

Alcohol (Laurent Courthaliac)

Seventh 9748544391