Les 25 ans de la Fondation BNP Paribas pour le jazz, concert des lauréats au Trianon

"25 ans de jazz", au profit de la Fondation Abbé Pierre.

Concert des lauréats de la Fondation BNP Paribas enregistré jeudi 07 octobre 2021 à 19h30 au Trianon à Paris. Une soirée exceptionnelle, musicale et solidaire, au profit de la Fondation Abbé Pierre, qui a rassemblé les talents musicaux soutenus par la Fondation BNP Paribas.

27 lauréats qui ont toutes et tous bénéficié du soutien de la Fondation au fil des ans, sont réunis sur scène et se répartissent une dizaine de compositions (notamment signées Horace Silver, McCoy Tyner, Charles Mingus, Duke Ellington, mais aussi La Marseillaise ou Le Temps des cerises), toutes centrées sur les valeurs humanistes qui traversent l'histoire du jazz. Le concert est d'ailleurs donné au bénéfice de la Fondation Abbé Pierre. Le coordination musicale a été assurée par Pierre Bertrand, saxophoniste, compositeur et chef d'orchestre et les musiciens : un véritable all star de la très dynamique scène française de ces 25 dernières années - se répartissent sur les différentes compositions, de manière totalement inédite, du solo à des ensembles surprenants.

Les 27 lauréats présents sur scène

Trompettistes : Airelle Besson, Nicolas Folmer

Saxophonistes : Pierre Bertrand, Sylvain Beuf, Stéphane Guillaume, Pierrick Pédron, Olivier Témime

Guitariste : Louis Winsberg

Kora et chant : Ablaye Cissoko

Violoniste : Régis Huby

Pianistes (également Fender Rhodes et orgue) : Emmanuel Bex, Laurent Coulondre, Laurent Cugny, Emmanuel Duprey, Thomas Enhco, Paul Lay, Murat Öztürk, Manuel Rocheman, Baptiste Trotignon

Bassistes : Akim Bournane, François Moutin, Jacques Vidal, Christophe Wallemme

Batteurs : Julien Charlet, Stéphane Huchard, Louis Moutin, Anne Paceo

Peace (Horace Silver)

Airelle Besson (trompette)

Thomas Enhco (piano)

Duke Ellington Sound of Love (Charles Mingus, arrangements Sylvain Beuf)

Nicolas Folmer (trompette)

Olivier Témime (saxophone ténor)

Sylvain Beuf (saxophone ténor)

Pierre Bertrand (saxophone baryton)

Manuel Rocheman (piano)

Jacques Vidal (contrebasse)

Stéphane Huchard (batterie)

Portrait in Black & White (Antônio Carlos Jobim)

Laurent Coulondre (orgue)

Paul Lay (piano)

Le temps des cerises (Jean-Baptiste Clément, Antoine Renard, arrangements Nicolas Folmer)

Nicolas Folmer (trompette)

Stéphane Guillaume (saxophone ténor)

Laurent Coulondre (piano)

Jacques Vidal (contrebasse)

Julien Charlet (batterie)

What a Wonderful World (Bob Thiele, George David Weiss, arrangements Laurent Cugny)

Laurent Cugny (piano)

Christophe Wallemme (contrebasse)

Stéphane Huchard (batterie)

Matrix (Chick Corea)

Thomas Enhco (piano)

Baptiste Trotignon (piano)

François Moutin (contrebasse)

Louis Moutin (batterie)

Chanson pour l'Auvergnat (Georges Brassens, arrangements François Moutin)

Airelle Besson (trompette)

Stéphane Guillaume (saxophone ténor)

Régis Huby (violon)

Paul Lay (piano)

François Moutin (contrebasse)

Louis Moutin (batterie)

Namfoulé (traditionnel Sénégal)

Ablaye Cissoko (kora, voix)

Mount Harrissa (Duke Ellington, Billy Strayhorn, arrangements Pierre Bertrand)

Pierre Bertrand (saxophone soprano)

Régis Huby (violon)

Manuel Rocheman (piano)

Christophe Wallemme (contrebasse)

Anne Paceo (batterie)

Medley You Taught My Heart to Sing (McCoy Tyner) / Voyage (Kenny Barron)

Pierrick Pédron (saxophone alto)

Sylvain Beuf (saxophone ténor sur Voyage)

Baptiste Trotignon (piano)

François Moutin (contrebasse)

Stéphane Huchard (batterie)

Search For Peace (McCoy Tyner, arrangements Stéphane Guillaume)

Olivier Témime (saxophone ténor)

Emmanel Bex (orgue)

Emmanuel Duprey (piano)

Akim Bournane (contrebasse)

Julien Charlet (batterie)

+

Nicolas Folmer (trompette)

Stéphane Guillaume (saxophone soprano)

Pierre Bertrand (flûte alto)

Pierrick Pédron (saxophone alto)

Sylvain Beuf (saxophone ténor)

Marseillaise version Gitane (arrangements Louis Winsberg)

Louis Winsberg (guitare)

Stéphane Huchard (cajon)

Amad (Duke Ellington, Billy Strayhorn, arrangements Pierre Bertrand)

Nicolas Folmer (trompette solo)

Airelle Besson (trompette)

Stéphane Guillaume (flûte)

Sylvain Beuf (saxophone alto)

Pierrick Pédron (saxophone alto solo)

Olivier Témime (saxophone ténor solo)

Pierre Bertrand (saxophone baryton)

Murat Öztürk (piano)

Paul Lay (piano)

Louis Winsberg (guitare)

Christophe Wallemme (contrebasse)

Stéphane Huchard (batterie)

Anne Paceo (batterie)

Tous les autres (percussions)