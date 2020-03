Léon Phal, premiers pas, pas de géant

Le premier album de Léon Phal “Canto Bello”, distribué par Inouïe Distribution, est paru sous la direction artistique de Julien Lourau.

Au sommaire aujourd'hui

Léon Phal invité de Alex Dutilh

Influencé par les grands noms du jazz et soutenu par Nancy Jazz Pulsations, Léon Phal Quintet, lauréat du tremplin Jazz Up NJP et de RéZZo Focal Jazz à Vienne 2019, présente un répertoire empreint des sonorités du jazz actuel, un mélange de mélodies simples, de grooves organiques et d’improvisations spontanées. Accompagné d'une nouvelle génération de musiciens talentueux, notamment son complice et ami d’enfance Zacharie Ksyk à la trompette, et Gauthier Toux aux claviers, Léon Phal offre un son reflétant la diversité culturelle du jazz d’aujourd’hui.

Franco-Suisse, Léon Phal grandit dans une famille d’artistes et se consacre très tôt au saxophone. En 2009, après avoir obtenu le prix de musique classique au conservatoire de Reims, il part lui aussi en tournée avec « La Bande Originale ». Cette expérience lui donne envie d’apprendre la composition et l’arrangement jazz, sous la tutelle de Manu Pékar, avec Rick Margitza et Dave Liebman. À 20 ans il entre en cursus professionnel à la Haute Ecole de Jazz de Lausanne où il développe son univers musical au contact de jazzmen pestigieux. Léon collabore avec des formations de styles éclectiques et se produit régulièrement dans les festivals helvètes et internationaux ; on le retrouve aussi dans des formations plus pop, hip-hop et même reggae (Cauliflower, Bastian Baker).

Léon Phal (saxophone)

Zacharie Ksyk (trompette)

Gauthier Toux (claviers)

Rémi Bouyssiere (contrebasse)

Arthur Alard (batterie)