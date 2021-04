Léon Phal dépoussière les étoiles

Dans ce second opus « Dust to Stars », Léon Phal explore à la tête d’un quintet formé dans la plus pure tradition hard bop, l'ensemble des musiques qui ont habité ses nuits blanches entre house, drum’n’bass et afrobeat. Une véritable machine à danser dotée d’une âme. Parution chez Kyudo.

Au sommaire aujourd'hui

Léon Phal invité de Alex Dutilh

10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos, prénom, et adresse postale COMPLETE. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

Sacré « Révélation » par les magazines Jazz News et Jazz Magazine pour la sortie de son premier album « Canto Bello », Léon Phal est à la tête d’un formidable quintet dont les influences et l’imagination inspirent des improvisations au cordeau. S’il flirte déjà dans la cour des grands du jazz contemporain, nul doute que son souffle, sa curiosité et son esprit libre le mèneront loin.

à réécouter émission Les Trésors de France Musique Le programme idéal de Claude Carrière : Une archive de 1992

Jazz Bonus article Jazz Bonus : Ethan Iverson - Bud Powell in the 21st Century

Saxophoniste prometteur, Léon Phal fait partie de cette jeune génération de musiciens de jazz biberonnée aux classiques, dont il s’affranchit tout en leur rendant hommage à chaque note avec brio, qu’il s’agisse du RH Factor de Roy Hargrove ou du « Voodoo » de D’Angelo.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Entouré de ses complices de toujours, sa maîtrise de l’instrument, son sens de la mélodie et la délicatesse de ses compositions amplifiées par un groove dévastateur, présagent un bel avenir à ce franco-suisse originaire de Aÿ en Champagne. Une fraîcheur et un talent qui n’ont pas échappé aux festivals Nancy Jazz Pulsations et Jazz à Vienne, dont il est coup sur coup le lauréat des tremplins en 2019.

Produit dans le cadre du RéZZo Focal Jazz à Vienne, publié sur le dernier né des ambitieux labels de jazz parisiens Kyudo Records, « Dust to Stars » figure à merveille ce que l’on aime le plus dans cette nouvelle scène jazz : son interprétation libre et cinétique de la musique, associée à une solide base de références - acquises pour la plupart du groupe sur les bancs du Conservatoire et de la Haute Ecole de Musique de Lausanne - Un jazz dont les influences et les couleurs touchent les sensibilités musicales de chacun, en désacralisant l’accès au genre.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

De ces confrontations entre acoustique et électronique, ferveur jazz et fièvre dancefloor, échappées rêveuses et beats millimétrés, résulte une salutaire symbiose entre énergie contagieuse et (aujourd'hui trop) rare élégance.

Profondément humain, résolument contemporain et insolemment séducteur, ce disque est la continuité parfaite du « Canto Bello » de 2019. Une production plus sophistiquée dans laquelle on retrouve la spontanéité et les fulgurances de la musique improvisée, avec un véritable son de groupe électrifié par les claviers de Gauthier Toux, enveloppé par les cuivres et la complicité de Léon Phal et Zacharie Ksyk (trompette), avec à la rythmique Arthur Alard (batterie) et Rémi Bouyssière (contrebasse). Il faut dire que Léon Phal sait s’entourer ! C’est à Lausanne au Studio du Flon que le groupe a enregistré cet album, sous la houlette de l’ingénieur du son Benoît Corboz, qui accompagne Erik Truffaz depuis plusieurs années.

à réécouter AUDIO 54 min émission Open jazz Léon Phal, premiers pas, pas de géant

Le processus de création a évolué - avec une double casquette de producteur et de compositeur pour Léon Phal - à l’image de ce quintet qui malgré les événements a eu le loisir de roder humblement ce répertoire sur scène et en résidence, au contact du public et en insufflant à ces nouvelles compositions l’énergie communicative propre au live.

Léon Phal : la tête dans les étoiles et “des premiers pas de géant”.

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Léon Phal

Léon Phal (saxophone ténor)

Zacharie Ksyk (trompette)

Gauthier Toux (claviers)

Rémi Bouyssiere (contrebasse)

Arthur Allard (batterie)