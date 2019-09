Leila Martial, Warm Canto, concert live et en public depuis l'Ermitage à Paris

Présenté par Alex Dutilh & Nathalie Piolé

Leïla Martial, Eric Perez, Pierre Tereygeol "Warm Canto" en public et en direct du Studio de l'Ermitage pour l'ERMI'Jazz du label Laborie Jazz.

Leïla Martial, Eric Perez, Pierre Tereygeol "Warm Canto"

Leïla Martial (voix, flûtes, percussions, programmateur)

Pierre Tereygeol (guitare, voix)

Eric Perez (batterie, percussions, voix)

OVNI musical , Leïla Martial s’est imposée dans son nouvel album "Warm Canto", comme l’une des plus insaisissables chanteuses de sa génération. Explosant dans le cadre du jazz, elle déploie une palette vocale très personnelle, rythme ses émotions, invente sa propre langue, synthétise avec une stupéfiante aisance les halètements des pygmées Aka, les diphonies mongoles et les micro-tons karnatique (du sud de l’Inde). Un chant-monde rayonnant d’énergie et d’optimisme entouré de Pierre Tereygeol et Eric Perez. BAA BOX, ce trio, a la formule magique pour nous élever vers des sphères de joie et de sincérité. (extrait du communiqué de presse)