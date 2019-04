Leïla Martial, la boîte à malices

Au sommaire aujourd'hui

Leïla Martial Baa Box à la Une

Artiste prolifique, la chanteuse Leïla Martial a acquis naturellement une place de choix dans la sphère musicale de par sa créativité tellement originale et si joyeuse, ouverte à tous les vents, soulevant une vague d’adhésion enthousiaste.



Baa Box est un animal à 3 têtes, où chacun de ses membres construit son identité à découvert dans une synergie unique. Leur premier disque “Baabel” était une sorte d’épopée aux accents rock et mélodiques et aux contours bruitistes. On y retrouvait les vocalises acrobatiques et émouvantes de Leïla Martial (chanteuse et leader du groupe), le guitariste Pierre Tereygeol (coloriste flamboyant) et Eric Perez (batteur virtuose et bassiste vocal).

Inspirée depuis toujours par les chants pygmées, inuits, tziganes et toutes les techniques qui poussent loin les possibilités vocales, Leïla va puiser chez ses deux acolytes (déjà instrumentistes-vocalistes) la substance originelle, pour tenter de créer un monde sensible, pur et sans marques du temps. L’exploration et le dépaysement des formes et des rôles pré-établis sont toujours mis en avant, mais à cela vient s’ajouter une quête de simplicité, d’épure, une sorte « d’humanisme sonore » revendiqué.

Baa Box ouvre une nouvelle fenêtre, une deuxième voie au carrefour des possibles. Pour sillonner les chemins du futur, enjamber les champs de broussailles et gravir des frontières culturelles à priori infranchissables. Et enfin rencontrer l’Autre, dans ce qu’il a de commun et de différent de soi, dans son impénétrable et familière beauté.

