Lea Maria Fries, le halo d'une voix fascinante

Avec “Light at an Angle”, la chanteuse suisse Lea Maria Fries signe chez Prolog Records un premier album en leader en compagnie d’un trio acoustique. Ensemble ils se nomment « 22° Halo ». Envoûtant.

Lea Maria Fries à la Une

Lea Maria Fries définit les chansons de l’album“Light at an Angle” comme une collection d’autoportraits instantanés qui reflètent plusieurs expériences de la vie, du voyage réel au voyage mental, de la conscience éveillée, à l’univers du rêve.

Elle s’appelle Lea Maria Fries, vient de Suisse alémanique, écrit ses propres textes, compose la musique et construit de très délicates chansons en compagnie d’un trio acoustique (Gauthier Toux au piano, Lukas Traxel à la contrebasse et Valentin Liechti à la batterie) où la voix est un instrument à part entière. A eux quatre, ils forment le groupe « 22° Halo ».

Une découverte vocale et musicale majeure autour de chansons atmosphériques, émouvantes et sensuelles.

Des chansons pop teintées de jazz qui nous transportent dans un monde onirique avec une voix éthérée et prégnante, porteuse d’une ambiance planante qui stimule l’imagination.

Lea Maria Fries apprécie la musique du trio de Bill Evans, la chanteuse et pianiste Shirley Horn, et les chansons de Joni Mitchell. Sa musique est assez minimaliste et simple d’un point de vue harmonique, mais elle est avant tout belle et profonde et nous fait penser à l’univers de Susanne Abbuehl (dont Léa a été l’élève). On songe aussi à Mélanie de Biasio pour la sensualité, ou à l’univers du groupe Radiohead pour l’émotion et la douce rêverie.

En plus de « 22° Halo », Lea Maria Fries chante dans deux autres groupes : « Vsitor » (installé à Berlin) et « For A Word » du pianiste franco-suisse Gauthier Toux. Elle s’entoure de musiciens qui constituent une « famille » musicale, circulant autour de ces différents groupes, comme le batteur Valentin Liechti qui joue dans les trois formations, le pianiste Gauthier Toux qui joue à la fois dans « For A Word » et « 22° Halo » et le bassiste Julien Herné qui collabore souvent avec elle.

Une musique organique et mystérieuse qui va à l’essentiel et qui circule dans l’espace et le temps comme une substance sonique qui diffuse du rêve.

Sur les dix morceaux de l’album, huit sont des compositions originales écrites par Lea Maria Fries (paroles et musiques) à l’exception de Dust & Gravity dont la musique a été composée par David Koch (guitariste du groupe Vsitor dont Lea fait partie) et Ulysse dont la musique a été écrite par Valentin Liechti (batteur du groupe). Deux morceaux sont des reprises : Nile, composé par le chanteur pop anglais Douglas Dare et This Hotel, un standard de John Keating et Richard Quine que Shirley Horn a immortalisé dans une bouleversante version sur son album « I Remember Miles » (1998).

Le nom du groupe 22° Halo se réfère au halo créé par une réfraction lumineuse de 22 degrés qui provoque un effet lumineux particulier. Une belle suggestion poétique et imagée pour définir les textures et les couleurs sonores de ce groupe hors du commun porté par la voix angélique de Lea Maria Fries.

Une voix qui aime la prise de risques et qui a le statut d’un instrument très modulable et libre, mais il s’agit aussi d’une voix qui porte des textes littéraires et poétiques remarquablement bien écrits. Un univers centré sur l’harmonie avec la nature et avec les éléments, que cette amoureuse de l’Islande (et de Björk) aime convoquer afin de rentrer en communion aussi bien avec les forces telluriques de la terre qu’avec l’esprit aventureux et libre des vents, du ciel, et du cosmos.

Lionel Eskenazi

Line-up :

Lea Maria Fries (compositions, textes, voix)

Gauthier Toux (piano)

Lukas Traxel (contrebasse)

Valentin Liechti (batterie)