Le 3ème Forum Jazz, en public et en direct du Hall du Manège à Vienne

En direct du 3ème Forum Jazz à Vienne

Jazz(s)Ra invite le secteur professionnel, les étudiants de la culture et le public au 3ème Forum Jazz dans l’agglomération de Vienne Condrieu.

Invités :

Bernard Descôtes , président de Jazz(s)RA

Matthieu Notargiacomo ,saxophoniste du MN Big Band

Climène Zarkan ,chanteuse de Sarab

Florent Briqué, de Marthe

La région Auvergne-Rhône-Alpes est une terre de jazz dynamique, féconde et créative. Jazz(s)RA en rassemble les acteurs : artistes et collectifs, clubs, festivals, structures de production et de formation.

Notre filière professionnelle se mobilise pour organiser cette 3ème édition du Forum Jazz- biennale itinérante - du 27 au 30 novembre 2019 dans l’agglomération de Vienne Condrieu. Cette manifestation est construite en partenariat avec les structures culturelles du territoire : le Festival Jazz à Vienne, Le théâtre de Vienne, le musée de Saint Romain en Gal, la MJC, le conservatoire et l’Office du tourisme, et elle inclut la participation des régions partenaires de Jazz(s)RA en France et en Europe.

À la fois rendez-vous professionnel attendu et évènement culturel tout public, ce forum, placé sous le marrainage de la contrebassiste et compositrice Sarah Murcia, présentera :

Plus de 30 concerts ouverts au public dans les différentes salles de la ville et de l’agglomération.

Un parcours de 6 concerts chez les producteurs viticoles et fruitiers de l’agglomération en journée du samedi.

12 showcases pour les étudiants et professionnels.

Plus de 200 artistes musicien(ne)s

Un programme d’invitation de plus de 120 professionnels nationaux et internationaux (programmateurs, producteurs, artistes, pédagogues et directeurs de structures d’enseignement, représentants de réseaux et d’institutions culturelles, de sociétés civiles, journalistes, élus et techniciens des collectivités…)

Un programme de conférences, ateliers, speed-meetings et master-class construit autour de 3 thématiques : les publics, l’économie et nouvelles sources de financement, la mixité.

Des actions d’éducation artistiques: la chorale Le Grand Collectage Métissé et des concerts pour les enfants.

Bernard Descôtes

Président Jazz(s)RA

Programmation musicale

Impérial Orphéon « Seducere »

On est ensemble (Antonin Leymarie)

Compagnie Impérial CI004/1/1

Marthe « Minos »

Black Horse (Alexis Moutzouris, Lucas Territo)

L'oreille en friche

MN Big Band « Voyage Intérieur »

Nonna (Matthieu Notargiacomo)

Autoprod

Sarab « Sarab »

Subhana man sawar (Trad)

Matrisse 3760231768403

Anticyclone Trio « Beffroi »

Continuage (Charlène Moura, Marek Kastelnik, Frédéric Cavallin)

Linoleum

Enrico Rava « New York Days »

Count Dracula (Enrico Rava)

ECM 2064

Agora « Secret de Polichinelle »

Le crépuscule du chat (Yannick Robert)

Alien Beats AG014

Stéphane Huchard « Off-Off Broadway »

Just in Time (J. Styne, B. Comden, A. Green)

Jazz Eleven 11003

Brooklyn Funk Essentials « Stay Good »

Bakabana (Brooks, Hronlund, Vanhetten)

Dorado 115