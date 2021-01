Laurent Rochelle, variations sur le Tao

Ce sont sur les bases philosophiques du taoïsme que le saxophoniste et clarinettiste Laurent Rochelle a créé le groupe Prima Kanta (le chant primal) et élaboré la musique de « 7 Variations sur le Tao » qui paraît chez Linoleum/Inouïe.

Le taoïsme, ça vous dit quelque chose ? Il s’agit d’une philosophie chinoise (d’où sont nés le Yin et le Yang) qui incarne les valeurs de liberté de l’individu et le rejet des contraintes sociales. Le taoïsme est guidé par l’insouciance, la spontanéité, et la communion avec la nature où règnent le non-agir, le laisser-venir, et le non-vouloir. Dans le taoïsme, nous sommes tous liés et connectés les uns aux autres, en harmonie avec la nature, en considérant que l’homme n’est pas plus important qu’une fourmi.

Très inspiré par la musique minimaliste de Terry Riley (en particulier son fameux « In C »), mais aussi par Philip Glass, ou Steve Reich, Laurent Rochelle a écrit une musique singulière, jouée à l’unisson, portée par d’obsédants ostinatos, autour d’un sextette que l’on pourrait qualifier de jazz chambriste. Une formation mixte (trois femmes, trois hommes), sans basse, ni batterie, aux couleurs boisées, où clarinette basse, piano, vibraphone, violon, harpe électro-acoustique et vocalises, s’entremêlent avec bonheur et harmonie au niveau des timbres, autour d’un concept qui associe écriture et liberté. En effet, il s’agit d’une musique entièrement écrite, composée de plusieurs modules, mais jamais jouée de la même façon, car les musiciens interviennent quand ils veulent au rythme où ils l’entendent. Le résultat est passionnant car une grande liberté se joue à l’intérieur d’une écriture très précise, ce qui reflète parfaitement bien l’état d’esprit du taoïsme.

Fasciné par la liberté et la fantaisie de Michel Portal, ainsi que par la transe et la force de la musique de Nik Bärtsch, Laurent Rochelle et son ensemble Prima Kanta élaborent une musique complètement originale et prégnante, qui ne ressemble à rien d’autre, et qui a le grand mérite d’être facile d’accès. Une musique simple, mais élégante et raffinée, qui se refuse à toute démonstration car le propos est ailleurs. Il faut se laisser transporter par ce fascinant voyage où le souffle, la respiration, et l’harmonie sont régis par une fort belle matière organique porteuse de charme, de délicatesse, et de profondeur. Un voyage qui autour des sept premiers morceaux, reflète des variations différentes sur le tao qui évoquent sept états différents de la vie : Jian (l’éveil), Xiao Xu (l’envol), Da Xu (grandir), Li (attachement-détachement), Yu (franchir ses limites), Kan (nourrir le féminin) et Tong (harmoniser les éléments). Le huitième morceau (La Mélodie du Tao) est le titre le plus court, mais c’est pourtant celui qui réunit les sept autres dans une parfaite communion car le tao est un et unifie tout. Un climat méditatif où Laurent Rochelle utilise volontiers des intervalles de quartes afin de donner une impression d’entre-deux harmonique suspendu et flottant (ni mineur, ni majeur) qui navigue entre l’espace et le temps. Une musique imagée, guidée par la polyphonie et un véritable son de groupe, portée par une grande ouverture d’esprit et une forte connexion au monde qui nous entoure.

REPERES BIOGRAPHIQUES

Laurent Rochelle est né en 1967, musicien en grande partie autodidacte d‘abord nourri au classique, il explore petit à petit les musiques improvisées. Il joue principalement du saxophone soprano et de la clarinette basse. Passionné de sons et d’images, il produit, compose, enregistre, et mixe dans son propre studio des projets destinés à la scène ou à l’audiovisuel. En 2003, pour la sortie de son premier album (joué en solo) « Conversation à Voix Basse », il crée son propre label (Linoleum), basé à Toulouse. Un label qui en 17 ans a publié une trentaine d’albums. Il est membre fondateur et compositeur du groupe Monkomarok (Enja Records). Il a également monté le quartette Okidoki et se produit en duo avec le pianiste Marc Sarrazy pour un projet intitulé : « Chansons Pour l’Oreille Gauche ». Récemment il a collaboré avec John Greaves et Mike Ladd et a fondé le sextette Prima Kanta qui était à la base un trio (clarinette basse, piano, vibraphone) qui jouait la première mouture de « 7 Variations sur le Tao » autour d’un spectacle « Pyrénées, Montagne Magique » avec projection animée de photos de Pierre Meyer (on peut voir quelques unes de ces photos dans le livret de l’album).

Laurent Rochelle (clarinette basse, saxophone soprano)

Rébecca Féron (harpe électro-acoustique)

Frédéric Schadoroff (piano)

Juliette Carlier (vibraphone)

Arnaud Bonnet (violon)

Fanny Roz (voix)