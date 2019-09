Laurent Coulondre, hymne à la joie de Petrucciani

Au sommaire aujourd'hui

Laurent Coulondre invité de Alex Dutilh

« Laurent Coulondre est passionné par la musique de Michel Petrucciani depuis l'enfance; cette passion, il l'exprime dans cet album en rendant un bel hommage à ce virtuose qui nous a quitté il y a 20 ans cette année. Laurent et mon père Michel, partagent une joie de vivre et une énergie créatrice qui s'expriment avec vivacité dans leur musique. Interpréter Michel Petrucciani, c'est avant tout peindre des émotions sincères, des couleurs vives et j'ai rarement entendu un pianiste capter l'essence de sa musique avec autant de justesse. Laurent est de cette nouvelle génération d'artistes qui, tout en respectant l'héritage des maîtres, expriment pleinement leur propre personnalité avec brio. » Alexandre Petrucciani

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Perez Prado - Concierto para bongo

1999... Michel Petrucciani, le plus petit pianiste du monde et géant de l'histoire du jazz, nous laissait inconsolables mais allait susciter une vocation chez Laurent Coulondre. À la découverte de l’album « Michel plays Petrucciani », ce jeune prodige des claviers fut littéralement subjugué par la patte Petrucciani : l’osmose parfaite entre une redoutable puissance rythmique et un sens de l’épure mélodique unique.

20 ans plus tard, notre nouvelle sensation du piano hexagonal et international - fort de quatre albums sous son nom, sacré "Révélation" aux Victoires du Jazz 2016 et n°1 des artistes français programmés dans les festivals internationaux en 2017 - se sent prêt à rendre à Michel Petrucciani tout ce que celui-ci lui a donné. Il fait sienne sa devise « Je ne crois pas au génie, seulement au dur travail » et replonge avec frénésie et envie dans les cordes du piano acoustique et son univers musical.

Laurent compose et arrange un répertoire hommage, empreint de cette créativité, de cette combativité et de cette urgence dont le maestro a fait preuve toute sa vie et nous montre - s’il en était besoin - que le jazz est un langage qu'il maîtrise de mains (gauche incluse) de maître.

Pour être à la hauteur du 20ème anniversaire de la disparition de ce géant et de cette sublime harmonie intergénérationnelle voguant entre modernité et tradition que Michel Petrucciani a toujours défendue et promue (Michel Petrucciani & Charles Lloyd, Michel Petrucciani & Clark Terry...), Laurent Coulondre s’entoure, à la basse et contrebasse, de l'extraordinaire musicalité du jeune Jérémy Bruyère et, à la batterie, du grand André Ceccarelli qu'on ne présente plus. L’évidente élégance de Michel était, est et restera...

(extrait du communiqué de presse).

Où écouter Laurent Coulondre