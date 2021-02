Larry Coryell & Philip Catherine, dernier rappel

La boucle est bouclée avec l'album "Last Call", du duo de Larry Coryell et Philip Catherine. Cet enregistrement capture le point culminant d'une soirée "Art of Duo" dans la série "Jazz at Berlin Philharmonic" de Siggi Loch, le patron du label ACT.

Après quatre décennies, il marque le retour des deux guitaristes sur la scène de l'un de leurs tout premiers grands triomphes. En 1976, ils se sont produits avec le 11th House Band lors du Berliner Jazztage, au même endroit, le moment où ils ont fait un pas en avant et se sont produits en duo, ce que la critique du "Die Zeit" a salué comme le point culminant de tout le festival. C'était une étape décisive dans ce qui allait devenir une collaboration très réussie.

Larry Coryell et Philip Catherine ont ensuite réalisé deux superbes albums studio : "Twin House" (Atlantic, 1977), enregistré à Londres, et le très justement nommé "Splendid" (Elektra, 1978), enregistré à Hambourg. Ces deux disques ont définitivement résisté à l'épreuve du temps. Ils ont tous deux été produits par le même producteur, crédité sur la pochette sous le nom de "Siegfried E. Loch". Comme il l'a écrit aux deux musiciens en novembre 2016 à l'occasion du 40e anniversaire de l'enregistrement de "Twin House" : "Je suis heureux de pouvoir célébrer cette musique lors du concert du 24 janvier 2017 à Berlin". Sur "Last Call", Larry Coryell et Philip Catherine jouent quatre pièces, suivies par la première apparition de duos composés de Philip Catherine et du pianiste Jan Lundgren, puis de Larry Coryell avec le bassiste Lars Danielsson. Conclusion par une jam enflammée sur Green Dolphin Street avec ces quatre musiciens plus le trompettiste Paolo Fresu.

Larry Coryell et Philip Catherine, deux "brillants musiciens en harmonie mutuelle", comme le souligne les notes de pochette de "Twin House", sont nés à moins de six mois d'intervalle pendant la Seconde Guerre mondiale. Larry Coryell, né au Texas, et Philip Catherine, né à Londres, ont des héritages musicaux différents, mais leur affinité et surtout leur complémentarité se sont révélées à chaque fois qu'ils ont joué ensemble. Lorsqu'ils jouaient dans le cadre d'unités plus importantes, il y avait toujours au moins 20 minutes pendant lesquelles le couple se produisait en duo.

À la fin des années 1970, ils ont effectué de nombreuses tournées en Europe et en Amérique. Par exemple, leur travail commun les a amenés à participer à un projet avec Charles Mingus vers la fin de la vie du bassiste, et ils ont également réalisé un album en quartet avec Stéphane Grappelli et Niels-Henning Orsted-Pedersen. Un des moments forts de leur carrière fut leur apparition au premier festival de jazz de Sao Paulo en septembre 1978, où leur concert a été vu par 17 millions de téléspectateurs. Philip Catherine rit encore lorsqu'il se souvient de la raison pour laquelle lui et Larry Coryell sont devenus des célébrités instantanées et ont pu - brièvement mais littéralement ! - arrêter le trafic au Brésil : le duo a eu son créneau télévisé juste avant la projection du combat de boxe Muhammad Ali - Larry Spinks à Las Vegas.

La soirée du 24 janvier 2017 a capté les deux guitaristes en pleine forme, comme on peut l'entendre dès le morceau d'ouverture. Avec Larry Coryell à la guitare acoustique et Philip Catherine à l'électrique, ils se lancent une fois de plus dans l'entraînement arpégé de Miss Julie - le morceau d'ouverture de Twin House - avec une verve et une énergie qui démentent leurs années. Il y a un moment divin à la fin de Manha de Carnaval où Larry Coryell choisit une série d'harmoniques parfaitement placées et feutrées sur l'accompagnement le plus délicat de Philip Catherine. Et plus tard, dans Bag's Groove, le duo de Larry Coryell avec Lars Danielsson, les citations d'autres morceaux s'envolent joyeusement de ses doigts : tout, de Move de Denzil Best à Birth of the Cool en passant par le solo de basson d'ouverture du Sacre du printemps de Stravinsky.

Et pourtant, l'exubérance palpable de ce concert est désormais teintée de tristesse : ce sera la toute dernière apparition de Larry Coryell dans une salle de concert. Quatre semaines plus tard, Larry Coryell meurt dans son sommeil à l'âge de 73 ans, après deux soirées en trio à l'Iridium de New York. Il reste donc le souvenir, et surtout ce dernier exemple de quelque chose de très spécial : ce que Siggi Loch a un jour décrit comme "la compatibilité créative, l'enthousiasme et la compréhension mutuelle" de deux très grands guitaristes, Larry Coryell et Philip Catherine.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Larry Coryell (guitare)

Philip Catherine (guitare)

Jan Lundgren (piano)

Lars Danielson (contrebasse)

Paolo Fresu (trompette)