Lafayette Gilchrist, un pianiste de l'urgence

Sur son double album “"Now", le pianiste Lafayette Gilchrist parle de la vie quotidienne à Baltimore, des relations raciales en Amérique et de ses affaires de cœur.

Au sommaire aujourd'hui

Lafayette Gilchrist à la Une

"Les pianos droits des bouges de la Nouvelle-Orléans, l'impressionnisme de Ravel et le phrasé dégingandé des piano solos de Duke Ellington constituent le fondement du style de Lafayette Gilchrist. Mais s'il y a une grande influence sur sa façon de penser le rythme, c'est le swing profondément enraciné d'un rythme go-go. Avec son groove élancé, construit sur un toucher très percussif et un jeu d'appels-réponses, le go-go est l'idiome musical non officiel de Washington, D.C., la ville natale de Gilchrist". - Giovanni Russonello, The New York Times

"Lafayette Gilchrist a creusé profond dans l'histoire du piano jazz... Il a puisé dans les racines spirituelles, historiques et culturelles du jazz. On pourrait dire qu’il s’agit d’une âme ancestrale totalement à son aise dans le monde moderne." - Kevin Whitehead, NPR's Fresh Air

10 CD "Vista Chinesa" de Baptiste Herbin à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom, prenom et adresse postale COMPLETE . 1 CD pour les 10 premières bonnes réponse. Bonne chance !

à gagner en répondant à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur " " et laissez vos nom, prenom et . 1 CD pour les 10 premières bonnes réponse. Bonne chance ! 2 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Claude Tchamitchian samedi 10 octobre à 19h au Comptoir à Fontenay-sous-Bois (94). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 2 premiers mails.

Le pianiste, compositeur et leader Lafayette Gilchrist revient au format trio sur un passionnant double disque autoproduit, “Now”, qui fait suite à l'album de piano solo “Dark Matter” sorti l’an passé, que de nombreux critiques ont cité comme l'un des meilleurs albums jazz de 2019.

Sur "Now", le premier enregistrement en trio de Lafayette Gilchrist depuis “3” en 2007, le pianiste présente son groupe Specials Revealed, avec le bassiste Herman Burney et le batteur Eric Kennedy. Les trois musiciens ont développé une relation profonde après avoir longtemps joué ensemble dans les groupes d'autres leaders. Lorsque le trio s'est réuni pour enregistrer en novembre 2019, Lafayette Gilchrist débordait d'énergie créative.

L'album commence avec la composition Assume the Position, une protestation sur la violence policière dont témoigne la série “The Wire” qui se passe à Baltimore où Lafayette Gilchrist vit depuis 1987. Au sommet d'un groove brûlant et profond, Lafayette Gilchrist déchaîne ses improvisations à deux mains, souvent marquées par des attaques rythmiques dures comme du granit, des mélodies grondantes chargées de blues, un sens harmonique fulgurant et des improvisations décalées.

"Now" comprend également d'autres compositions à caractère social et politique. Lafayette Gilchrist note que la mort de Freddie Gray en garde à vue en 2015 a fait l'objet d'une couverture mondiale. "Ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que lorsque vous venez à Baltimore, vous devez montrer un certain respect pour la lutte de chacun pour sa survie et pour la force des gens sur le terrain".

"Now" contient également plusieurs pièces centrées sur les affaires du cœur. L'une d'entre elles est l'étonnant Newly Arrived, avec sa mélodie envoûtante et son romantisme à suspense. L'inspiration de Lafayette Gilchrist pour cette chanson est l'air classique de Sade de 1988 Love Is Stronger Than Pride. Sur la ballade obsédante The Wonder of Being Here, qui touche à l'amour qui reste après une romance de courte durée, Lafayette Gilchrist dévoile une mélodie qui semble avoir été tirée du répertoire d'Abbey Lincoln.

Tout au long de "Now", rayonne le jeu percutant à deux mains de Lafayette Gilchrist alors qu'il ancre ses improvisations, rugueuses mais sensuelles, dans la tradition du stride, du ragtime et du jump blues chère à Earl "Fatha" Hines, Willie "The Lion" Smith, Eubie Blake ou Memphis Slim. "J'ai toujours été attiré par la musique ancienne", dit Lafayette Gilchrist. "C'est comme les sons spécifiquement régionaux que ces gars ont sortis du piano, ceux de la East Coast, de la West Coast ou du Sud profond, avec leurs différentes approches."

Lafayette Gilchrist cite également d'autres influences, dont Billy Preston, Aretha Franklin, Randy Weston, Thelonious Monk, McCoy Tyner et Bud Powell. Mais que l’on de s’y trompe pas, Lafayette Gilchrist est un moderniste qui juxtapose habilement de multiples idiomes du jazz avec le rebond rythmique, la syncope et les grooves associés à la musique go-go, au funk et au hip-hop.

Né en août 1967 à Washington, D.C., Lafayette Gilchrist a commencé sa vie de pianiste à 17 ans alors qu'il étudiait l'économie à l'université du Maryland, à Baltimore. En route vers une classe d'anglais pendant sa première année, il se rend dans une salle de concert et commence à pianoter des mélodies et des riffs sur un Steinway.

Par la suite, Lafayette Gilchrist a passé de nombreuses heures à s'enseigner lui-même le piano et à assister à des cours de théorie musicale. Au moment où il a obtenu son diplôme, il avait commencé sa carrière de pianiste et de compositeur. Il a formé son premier ensemble, New Volcanoes, en 1993 et a sorti son premier album, “The Art is Life”, la même année. Depuis, il a sorti 13 autres albums en tant que leader. En plus de “The Wire”, sa musique a été diffusée sur HBO dans “Treme and The Deuce”. "L'écriture de Gilchrist tisse des rythmes funk old school avec des cadences hip-hop et des beats de rue bruts", explique Troy Collins dans All About Jazz. "Sa sensibilité mélodique embrasse l'angularité ésotérique d'Andrew Hill et de Sun Ra autant que l’émotion brute du blues".

En plus de son travail de leader, Lafayette Gilchrist s'est également produit en tant que sideman avec de nombreuses notoriétés du jazz, comme le saxophoniste David Murray, la chanteuse Cassandra Wilson, le tromboniste Craig Harris, le bassiste William Parker ou le batteur Andrew Cyrille.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)