La Section Rythmique trouve à qui parler

Au sommaire aujourd'hui

La Section Rythmique à la Une

Voici le grand retour de La Section Rythmique, la formation regroupant les grandes stars de l’ombre, à savoir David Blenkhorn, Guillaume Nouaux et Sebastien Girardot. Propulsé sur le devant de la scène depuis la sortie de son premier album (Choc Jazz Magazine – Meilleur disque de l’année 2015), le groupe a multiplié les concerts et enregistrements (Cécile McLorin Salvant, Evan Christopher, Scott Hamilton, Lillian Boutté, Jason Marsalis,…).

S’éloignant du répertoire néo-orléanais du premier opus, le groupe s’oriente ici vers le swing et le bop. C’est d’ailleurs seulement quand on est « La section rythmique » que l’on peut se permettre de réunir deux monstres sacrés du saxophone, à savoir Harry Allen (la star américaine) et Luigi Grasso (le jeune lion italien), car elle leur sert un écrin époustouflant et fait jeu égal avec les solistes.

Programmation musicale

La Section Rythmique « La Section Rythmique +2 »

You 'n' Me (Al Cohn)

Frémeaux 8564

The Great Jazz Trio « Threesome »

I'll Remember April (G. DePaul, P. Johnston, D. Raye)

East World 383037

Patrick Artero « Family Portrait »

Blues at Dawn Really the Blues (Langston Hughes, Mezz Mezzrow)

Camille Prod. MS022019

Alice Clark « Alice Clark »

It Takes Too Long To Learn To Live Alone (Leon Carr, R.I. Allen)

Mainstream 362

John Scofield « Combo 66 »

King of Belgium (John Scofield)

Verve 602567802136

Oxyd « The Lost Animals »

Sulu Bleeding-Heart (Oxyd)

Onze Heures Onze 029

Derek Bailey « Ballads »

Whats new ? (David Raksin)

Tzadik 7607

Elliot Galvin « Modern Times »

Shadows (Elliot Galvin)

Edition 1126

Kneebody « By Fire »

Hold On Longer (John Legend)

Edition