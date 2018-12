L'actualité du jazz : Zoot Octet, à l'Ouest, de nouveau

Au sommaire aujourd'hui

Zoot Octet à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : André Persiany - And his Orchestra

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Madeleine & Salomon vendredi 07 décembre à 20h45 au Comptoir à Fontenay-sous-Bois (94). Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

à gagner pour le concert de vendredi 07 décembre à 20h45 au Comptoir à Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Monniot-Ithurssary + Sclavis vendredi 07 décembre à 20h30 à la Dynamo de Banlieues Bleues à Pantin (93). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Agés de 21 à 29 ans, les membres du Zoot Collectif (finalistes du dernier tremplin Jazz à la Défense) font partie des nouvelles tendances à suivre de près, celle des collectifs. Celui-ci est porté par de jeunes musiciens venus de toute la France (Bayonne, Marciac, Lyon, Paris ou Grenoble). Ils se rencontrent au détour de leurs études (à New York pour certains et au CNSM pour d’autres) et fondent le collectif en septembre 2016. Des musiciens précoces donc, qui ont aussi appris à assurer tous les aspects extra-musicaux du processus de création. Ils créent eux-mêmes leur univers visuel en proposant des contenus vidéos décalés ou en réalisant la couverture et le graphisme de leurs albums.

C’est dans un lieu insoupçonné de la rue Saint-Denis à Paris qu’ils travaillent. Derrière une petite porte au bout d’une impasse, se cache un immense FabLab rempli de têtes chercheuses en tout genre (biologistes, chercheurs en génétique...). Un lieu riche en personnalités où ils ont organisé la soirée de lancement de leur collectif. C’est au contact de ce monde 2.0 qu’ils pensent leur musique, comme un véritable laboratoire.

Les musiciens du Zoot Collectif s'efforcent de promouvoir leurs projets de manière créative et originale avec un seul but : donner envie à leur génération de renouer avec le jazz ! Ils sont, sans conteste, LA nouvelle génération du jazz français !

Après un premier disque enregistré en mai 2017 et sorti dans la confidentialité de la scène parisienne (avec un concert de sortie "sold out" à La Petite Halle), le Zoot Octet, groupe phare du Zoot Collectif, revient avec « Zoot Suite Vol.2 » un disque audacieux , enregistré, mixé et masterisé sur bandes ! L’orchestre a enregistré dans la même pièce et sans casques, dans les mythiques studios « Vogue ». L’album a été masterisé à Londres par la grande Mandy Parnell, spécialiste du mastering analogique, qui a notamment travaillé avec Bjork, Paul Mc Cartney, Snoop Dogg, les White Stripes et plus récemment les Gogo Penguin.

Le répertoire, entièrement original, est joué par un orchestre de 8 musiciens auquel s’ajoute un quatuor à cordes. Cette rencontre offre une surprenante palette de sonorités et de couleurs, le groupe y développe un style original et affirmé où priment la mélodie, les belles harmonies et le sens du swing. Ces jeunes musiciens nous prouvent, en signant ces 16 compositions originales, que l’on peut toujours être créatif et actuel en creusant le sillon du jazz et de la musique classique.

Neil Saidi (saxophone baryton)

Noé Codjia (trompette)

Thomas Gomez (saxophone alto)

Ossian Macary (trombone)

Paco Andreo (trombone)

Clément Trimouille (guitare)

Pablo Campos (piano)

David Paycha (batterie)

Clément Daldosso (basse)

STRING QUARTET

Jeroen Suys (violon)

Clémence Mériaux (violon)

Anna Sypniewski (alto)

Floria Pons (violoncelle)

Où écouter Zoot Octet

A Paris (75) mercredi 05 décembre à 20h30 à la Petite Halle pour la parution de « Zoot Suite Vol.2 »

Programmation musicale

Zoot Octet « Zoot Suite, Vol 2 »

Malloy Blues (David Paycha)

Zoot Records 02

Zoot Octet « Zoot Suite, Vol 2 »

Revlis (Neil Saidi)

Zoot Records 02

Zoot Octet « Zoot Suite, Vol 2 »

Serenade for a Bone (Neil Saidi)

Zoot Records 02

Zoot Octet « Zoot Suite, Vol 2 »

That's It (Noé Codjia)

Zoot Records 02

Jazzlab Orchestra « Quintessence »

Blüüsli für Gügi (Félix Stüssi)

Effendi 152

André Persiany « And His Orchestra »

Christmas Song (M. Tormé, B. Wells)

Fresh Sound 968

Madeleine & Salomon « A Woman's Journey »

Little Girl Blue (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

Promise Land 012

Monniot-Ithurssary « Hymnes à l'amour »

España cañi (Pascual Marquina Narro)

ONJ JF009

Julia Biel « Wasting Breath »

Feeling Good (Anthony Newley, Leslie Bricusse)

Khanti 013

Pharoah Sanders « Jewels of Thought »

Hum-Allah-Hum-Allah-Hum-Allah (Pharoah Sanders, Lonnie L. Smith, Jr.)

Impulse 051247-2

Geir Sundstøl « Brodlos »

Waterloo (Geir Sundstøl)

Hubro 2603