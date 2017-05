L'actualité du jazz : Yves Rousseau et Christophe Marguet, la danse des esprits

Au sommaire aujourd'hui

Yves Rousseau et Christophe Marguet à la Une

à la Une 10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale. 1 CD pour les 10 premiers bonnes réponses. Bonne chance !

3 invitations pour 2 à gagner pour le ciné-concert du vendredi 12 mai à 21h au cinéma Le Balzac à Paris (75). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Après 15 ans de complicité et de concerts partagés au sein du quartet d’Yves Rousseau et 4 albums réalisés ensemble - « Fées et gestes », « Sarsara », « Poète, vos papiers ! » et « Akasha » - Yves Rousseau et Christophe Marguet se sont associés pour écrire la musique de ce nouveau projet. Ils ont rassemblé autour d’eux de nouveaux musiciens, pour une formation inédite tant par les personnalités qui la composent qu’au niveau de l’instrumentation : Le guitariste David Chevallier, pour sa sonorité, sa personnalité et sa sensibilité à l’écriture musicale ; le pianiste Bruno Ruder pour son imagination fertile et ses talents d’improvisateur et le trompettiste et bugliste Fabrice Martinez pour son incroyable sonorité et sa manière si personnelle de trouver sa place dans l’univers de chacun.

Cette nouvelle rencontre entre ces deux musiciens et compositeurs reflète l’envie de mettre en commun, outre leurs quinze années de complicité partagée sur scène, leurs deux univers respectifs, de les confronter et de les enrichir mutuellement. Ils ont pour cela apporté chacun six pièces, afin de construire ce premier répertoire du Spirit Dance Quartet.

Ils nous offrent une musique fraîche et lisible, enracinée dans le jazz, électrique tout autant qu’acoustique, héritée de leurs nombreuses influences respectives dans des styles très différents, mais qui revient toujours vers le lyrisme et la sensualité du jazz qui les a ému, façonné, qui fut fondateur et qui les a fait devenir musiciens il y a plus de trente ans.

à réécouter émission Open jazz Yves Rousseau, le druide de Schubert

à réécouter émission Open jazz Yves Rousseau, les quatre éléments

Programmation musicale

Yves Rousseau, Christophe Marguet « Spirit Dance »

Pénombre (Yves Rousseau)

Cristal 254

Yves Rousseau, Christophe Marguet « Spirit Dance »

Bleu Nuit (Christophe Marguet)

Cristal 254

Pierre Michelot « Round About A Bass »

Gavotte (Roger Guérin)

Emarcy 832309-2

Anne Mmette Iversen « Ternion Quartet »

Of Chapter Two (Anne mette Iversen)

BJU 062

Patti Page « West Coast Jazz Vocalists, 1953-61 »

Here I'll Stay (K. Weill, A.J. Lerner)

Frémeaux FA 5623

Sidney Bechet « New Orleans - Paris (et vice versa) »

Buddy Bolden Story(Buddy Bolden Blues) (Trad.)

Saga 066441-2

Stephan Oliva, Susanne Abbuehl, Oyvind Hegg-Lunde « Princess »

Desireless / Mopti (Don Cherry)

Vision Fugitive 313013

Bror Gunnar Jansson « And The Great Unknown, Part II »

While I Fight The Tears (Bror Gunnar Jansson)

Normandeep Blues 08

The Volunteered Slaves « Ripcord »

The Gambler (A. Conway, O. Temime, V. Artaud)

Cristal 250

Airelle Besson « Radio One »

No Time To Think (Airelle Besson)

Naïve 3298496259713