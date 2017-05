L'actualité du jazz : Youn Sun Nah, version downtown

Au sommaire aujourd'hui

Quatre ans après “Lento”, son dernier opus, disque d’or en France et en Allemagne, Youn Sun Nah fait son retour dans les bacs avec “She Moves On” qui paraît chez ACT. Pour réaliser ce nouvel album, la chanteuse coréenne est allée enregistrer au studio Sear Sound à New York avec une formation entièrement nouvelle. Une véritable aventure qui s’est écrite avec le concours de quatre musiciens aussi singuliers que talentueux. Le producteur, pianiste et claviériste Jamie Saft, connu pour son étroite collaboration avec John Zorn, et grand amateur de voix ; le contrebassiste tout terrain Brad Jones, entendu aux côtés d’Ornette Coleman et Elvis Costello ; le subtil batteur Dan Rieser, compagnon de Norah Jones au sein du groupe The Little Willies ; et enfin, le guitariste Marc Ribot qui apporte son jeu unique sur cinq chansons.

Entourée de ces quatre personnalités, Youn Sun Nah explore un répertoire varié qui emprunte aussi bien au rock qu’au folk, aux rythmes qu’aux textes, à travers des reprises de Joni Mitchell, Paul Simon, Lou Reed ou encore le traditionnel Black is The Color Of My True Love’s Hair. Trois compositions originales, Traveller, Evening Star et Too Late, complètent cet album résolument inspiré par la musique américaine.

Où écouter Youn Sun Nah

jeudi 25 mai à 18h30 à la salle Marcel Hélie à Coutances (50) dans le cadre de Jazz Sous les Pommiers

dans le cadre de Jazz Sous les Pommiers samedi 27 mai à 18h45 à a salle Marcel Hélie à Coutances (50) dans le cadre de Jazz Sous les Pommiers

dans le cadre de Jazz Sous les Pommiers en tournée cet été : les dates

Programmation musicale

Youn Sun Nah « She Moves On »

Black Is The Color Of My True Love's Hair (Trad)

ACT 9037-2

Youn Sun Nah « She Moves On »

Traveller (Youn Sun Nah, Sterling Fox, Sangmi Kim)

ACT 9037-2

Youn Sun Nah « She Moves On »

Evening Star (Youn Sun Nah, Vanessa Saft)

ACT 9037-2

Joni Mitchell « Blue »

Blue (Joni Mitchell)

Reprise 7599-27199-2

Jamie Saft, Steve Swallow, Bobby Previte, Iggy Pop « Loneliness Road »

Everyday (Jamie Saft, Iggy Pop)

Rare Noise 077

Mulatu Astatke « Mulatu of Ethiopia »

Chifarra (Mulatu Astatke)

Worthy 1020

Harrison Kennedy « This Is From Here »

Walkin' or Ridin' (Harrison Kennedy, Jesse O'Brien)

Dixiefrog 8772

Rémi Panossian « RP3 »

Into The Wine, Part 2 (Rémi Panossian)

Jazz Family 004

Misha Mullov-Abbado « Cross-Platform Interchange »

Gromit's Grand Outing (Misha Mullov-Abbado)

Edition 1091

Bob Merrill « Tell Me Your Troubles »

Tell Me Your Troubles (Joe Bushkin, Johnny Devries)

Accurate 5071