L'actualité du jazz : Yom, prière et autoportrait

Au sommaire aujourd'hui

Yom à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Dexter Gordon - The Resurgence of Dexter Gordon

Jazz Culture article Jazz Culture : Sylvain Rifflet en deux films

Jazz Culture article Jazz Culture : Francesco Bearzatti en deux films

Yom & the Wonder Rabbis, le groupe vient de se reconstituer et un nouvel album est attendu en novembre 2018. En attendant, double actualité discographique pour le clarinettiste : dans "Prière", une confrontation avec l’orgue de la Philharmonie de Paris, Yom dialogue avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard. Et simultanément, il publie un double album, "Yom By Yom", une sorte de recueil polaroïd reprenant, sous forme de compilation-autoportrait, 10 années de musique voyageuse. Tous deux viennent de paraître chez Buda Musique.

En 10 ans et 7 albums, Yom a parcouru des chemins peu ordinaires entre french touch, cyber klezmer, jazz de science fiction, disco des Balkans, dance floor du Moyen-Orient ou alchimie asiatique… “Yom By Yom” propose un condensé des richesses sonores d'un artiste pétri d'utopies musicales et 2 inédits. Cet insatiable touche à tout en quête d’absolu ne perd cependant jamais de vue sa vision de la musique, l’approche de l’âme, un besoin d’universalité et de spiritualité qui le conduisent depuis quelques années à s’inspirer des musiques sacrées pour faire évoluer son langage.

“10 ans de projets, de groupes, de tournées, de répétitions, de disques sous le nom de Yom... 10 ans de rencontres et d’amitiés, 10 ans à sillonner la France et le monde en compagnie de musiciens, d’ingénieurs du son, de road-managers, de régisseurs, d’éclairagistes, de producteurs, de tourneurs, d’attachés de presse, de directeurs de label et autres métiers de lumière ou d’ombre, sans lesquels tout ça n’aurait jamais pu exister. Alors un immense merci à toutes les personnes, musiciens ou non, qui ont permis et permettent encore cette aventure hallucinante”. YOM

Où écouter Yom

Prière

mardi 27 mars à 20h à l'église Saint-André-Le-Bas à Vienne (38) dans le cadre des Détours de Babel

dans le cadre des Détours de Babel lundi 02 avril à 18h à l'église Saint-Bruno à Voiron (38) dans le cadre des Détours de Babel

dans le cadre des Détours de Babel jeudi 05 avril à l'église Saint-Louis à Grenoble (38) dans le cadre des Détours de Babel

Yom (clarinette, compositions, arrangements)

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard (orgue, arrangements)

En moi mes ancêtres

mercredi 28 mars à 18h30 à l'Église Saint-Pierre de Varces (38) dans le cadre des Détours de Babel

Yom (composition, arrangement, clarinette)

Christelle Neveux (accordéon)

Choeur d’enfants des écoles de Varces

Illuminations

dimanche 1er avril de 18h à minuit au musée Dauphinois de Grenoble (38) dans le cadre des Détours de Babel

Yom (clarinettes, compositions)

Quatuor IXI : Régis Huby Violon, arrangements

Théo Ceccaldi (violon)

Guillaume Roy (alto, arrangements)

Valentin Ceccaldi (violoncelle)

Les autres dates sur le site de Yom

en savoir plus émission L'invité du jour Roberto Negro et Yom invités de Musique matin

en savoir plus émission Concerts Folle Journée de Nantes Yom et le Quatuor IXI à la Folle Journée de Nantes 2018

en savoir plus émission Open jazz Yom, un exil à New York

à lire article Jazz Culture : Yom en 2 films

Programmation musicale

Yom « By Yom »

Rêve de l'enfant (Yom)

Buda 860324

Yom « By Yom »

Les hautes plaines (inédit) (Yom)

Buda 860324

Benny Goodman « Volume II : Clarinet a la King »

Clarinet a la King (Eddie Sauter)

CBS 4608292

Yom « Prière »

Part 1 (Incantation 1) (Yom)

Buda 860321

Dexter Gordon « The Resurgence of Dexter Gordon »

Home Run (Dexter Gordon)

Fresh Sound 944

Multiquarium Big Band « Multiquarium Big Band »

Meeting at Douglaston (Charlier, Sourisse)

Gemini 1616

Antoine Boyer « Caméléon Waltz »

Caméléon Waltz (Antoine Boyer)

Viavox Production

Sylvain Rifflet « Perpetual Motion, A Celebration of Moondog »

Bird's Lament (Moondog)

Jazz Village 570047.48

Louis Sclavis, Bernard Lubat « Impuls »

Trois et quatre à deux (Louis Sclavis, Bernard Lubat)

Cristal 270