L'actualité du jazz : Yoann Loustalot, les chants magnétiques, à la Folle Journée de Nantes

Old And New Songs est un quartet de jazz constitué de quatre personnalités fortes du jazz français et européen actuel : Frédéric Chiffoleau à la contrebasse, Yoann Loustalot à la trompette, Christophe Marguet à la batterie, et François Chesnel au piano. Pourquoi Old and new songs ? Parce que nous faisons du neuf avec du vieux ! Il n'y a aucune volonté nostalgique dans cette démarche. Aucun « c'était mieux avant... ». Si la tendance au rétro n'a jamais autant touché notre quotidien, mais aussi les arts, nous avons choisi un angle de vue différent.

Nous avons tous en nous une mélodie que nous chantait un aïeul, une chanson qui nous rappelle un paysage, un monument, une période de notre vie, une personne, dont nous avons héritée de manière parfois inattendue et que nous avons pourtant intégrée à notre mémoire, à notre patrimoine personnel. C'est là qu'intervient la notion de création artistique : nous interrogeons notre passé sans jamais nier le présent.

Le répertoire du groupe est constitué de mélodies collectées lors de nos voyages ou nos expériences personnelles ; dans les disques que nous aimons depuis toujours (Art Farmer “To Sweden With Love”, Jan Johansson) et qui nous ont influencés ; et auprès de musiciens du monde entier avec qui nous travaillons (Japon, Italie, Écosse...)

Yoann Loustalot

Ce qui me rend ces mélodies inconnues si familières, peut-être, c’est que dans son économie géniale, taillée par des siècles de bouche à oreille, leur structure correspond, comme celle des contes et des mythes, à des schémas transposables à différentes cultures et qui sont au fond l’expression de notre espèce. Même mélancolique, cette musique inscrite dans le cercle harmonieux des proportions humaines exprime l’allégresse de remplir ces proportions, cette capacité respiratoire, cet échange permanent entre l’air et le corps, entre le sol et le corps. En mêlant au jazz des chansons anciennes, ce répertoire combine la musique qui déstabilise avec celle qui fait entrer dans le grand bercement d’enfance, dans un balancement que le corps sans le savoir a toujours connu, le beau rouler qui ne fera jamais défaut parce que son mouvement est inscrit dans les artères des hommes dont le corps tient à la terre, et marche. Et quelquefois vacille, quand il est tard et que les comptoirs commencent à baisser les lumières.

C’est sur la ligne perturbée de ce vacillement que se produit cette musique. J’y passe de l’équilibre heureux, serein, vécu depuis toujours, à la turbulence, à la joie de l’effusion et de l’intensité. Soulevée par le meltem du jazz, elle quitte ses bases sûres, elle abandonne la forme première de la mélodie pour d’autres paris, d’autres rythmes, d’autres couleurs, une relation plus équilibriste entre l’élan et la cadence. L’énigme, c’est qu’il se dégage une impression d’ensemble, à l’écoute de ce fonds disparate qui va puiser dans des géographies, dans des périodes qu’on pourrait croire incompatibles. Et en ce moment, l’impureté, le créole de ce répertoire m’apparaissent plus précieux que jamais.

Nicole Caligaris

En concert le jeudi 08 février à 21h au Sunside à Paris (75)

Yoann Loustalot (trompette, bugle)

François Chesnel (piano)

Frédéric Chiffoleau (contrebasse)

Christophe Marguet (batterie)

