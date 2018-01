L'actualité du jazz : Yaël Angel, le bop tel qu'on le chante

Au sommaire aujourd'hui

Yaël Angel invitée d'Alex Dutilh

Yaël Angel est d’abord une chanteuse de jazz. Elle est aussi une auteure de talent. Yaël Angel a composé des paroles sur des mélodies et improvisations jusque là instrumentales de Miles Davis, Ornette Coleman et Wayne Shorter. Avec la complicité du pianiste Olivier Hutman, du contrebassiste Yoni Zelnik et du batteur Tony Rabeson, ces morceaux phares du jazz deviennent des chansons et font leur entrée dans le répertoire vocal.

Cette envie, somme toute fort naturelle pour une vocaliste, de chanter sur des mélodies qui l’ont émue, a entraîné un superbe travail d’écriture : “Ma plume devait rencontrer la musique, puisque celle-ci lui préexistait, mais aussi le style de ma voix et mon désir de message, tout cela, sans trahir l’essence du morceau et la volonté présumée du compositeur. Un mot pour une croche - ce mot et pas un autre - une syllabe découpée sur une mesure, le respect d’une inflexion de la trompette de Miles Davis, d’un glissando du saxophone de Wayne Shorter, de l’intensité de la complainte d’une “ Lonely Woman “ telle que l’a dépeinte Ornette Coleman : tout cela a vécu et mûri en moi longtemps avant que la dernière corde vocale soit posée“ (Yaël Angel).

Elle livre également un vibrant hommage à Thelonious Monk, à l’occasion du centième anniversaire de sa naissance, avec une composition qui lui est dédiée : Melodies of Monk , et trois de ses illustres thèmes, dont le sublime Round Midnight qu’elle arrange et chante magnifiquement, avec une sobriété pleine d’émotion.

Où écouter Yaël Angel

jeudi 1er février à 21h au Sunside à Paris (75) pour la sortie de l’album “Bop Writer”

Yaël Angel (chant)

Olivier Hutman (piano)

Yoni Zelnik (contrebasse)

Tony Rabeson (batterie)