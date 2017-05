L'actualité du jazz : Workshop de Lyon, le coffret du mi-centenaire

Au sommaire aujourd'hui

Depuis 1967 le Workshop de Lyon chante, invente, revisite, triture, tonitrue, démonte, reconstruit, désosse, innove, explore…improvise sa musique. Des dizaines de morceaux, des centaines de concerts, des tournées partout dans le monde, des rencontres musicales, des projets durables ou épisodiques… et des disques : « Inter fréquences » 1973, « Transit » (Colette Magny) 1975, « La chasse de Shirah Sharibad » 1975, « Mirobolis » (Steve Waring ») 1975, « Tiens les bourgeons éclatent » 1977, « Concert lave » 1981, « Musique basalte »1981, « Anniversaire »1987, « Fondus » 1997 , « Chant bien fatal » 1991, « Côté rue » 1998, « Les chants d’Edith » 2002, « Lighting Up » 2005, « Slogan »2007, « Lettres à des amis lointains » 2014.

Le Workshop de Lyon, c’est avant tout un son. La formation a presque toujours été constituée de deux vents, contrebasse et batterie. Si les souffleurs ont changé, pas si souvent que ça d’ailleurs, le son reste celui du groupe et est reconnaissable entre tous, sa carte d’identité, son ADN.

1967, intro d’un thème en AABA, il y a souvent une intro. Jean Bolcato et Pierre Guyon sont aux commandes. Jean Mereu, Maurice Merle et Patrick Vollat improvisent grappes et fulgurances initiales. Discrètement Christian Rollet prend le relais de Guyon et toute l’équipe se lance alors dans un premier A endiablé. Pour la reprise, Vollat et Mereu cèdent leurs places, Louis Sclavis rejoint Merle, ils font une interprétation lyrique. A peine Louis a-t-il fini cet exposé que Jean-Paul Autin rejoint Merle pour un B émouvant où les deux sons se combinent pour n’en faire qu’un. C’est au retour du A que Jean Aussanaire succède à Merle et s’immisce dans le son si caractéristique du WdL, deux anches, contrebasse, batterie. L’orchestre est là, identifiable entre tous, comme un vieux sage dont on va fêter les cinquante ans.

En 2017, hurlons le sur les toits, crions le à plein poumons…Le Workshop de Lyon paye sa tournée, avec, et aux membres fondateurs, épisodiques, remplaçants, invités ou nouveaux venus, tous partenaires potentiels pour fêter les 50 ans de carrière de ce groupe hors normes. Ceux qui ont un jour ou l’autre, durablement ou seulement de passage, croisé la route du Workshop de Lyon : Louis Sclavis, Patrick Vollat, Jean Mereu, Didier Levallet, Michel Portal, Jean-Luc Cappozzo, Georges Lewis, Jacques Di Donato, François Tusques, Thomas Heberer, Noël Akchoté , Claude Barthélemy, Steve Waring, Yves Robert, Ken Carter, Ernst Reisjeger , Claude Tchamitchian, Thierry Maucci, Patrick Charbonnier, Michel Mandel, Alfred Spirli, Guy Villerd, Red, Richard Raux, Michel Saulnier, Eric Brochard, Paul Vranas, Gershwin Nkosi, François Corneloup, Anna Kupfer… sont tous de potentiels invités à l’occasion du cCinquantenaire, jubilée, noces d’or, demi-siècle… Bref, appelons ça comme on veut, c’est bien du mi-centenaire du Workshop de Lyon dont il s’agit.

« 50 ANS. C’est une chose qu’on n’imagine pas qu’elle puisse arriver et, quand elle arrive, qu’on ne réalise pas ! Que l’on a d’ailleurs jamais souhaitée ! Comment l’aurait-on pu et à partir de quel moment de l’histoire du Workshop, ce groupe dont les répertoires scandent les années depuis 1967, peut-on s’arrêter et regarder en arrière ?… « Freejazz workshop » puis « Workshop de Lyon ». D’« atelier exploratoire » revendiquant de ne rien tenir pour acquis dans les certitudes musicales majoritaires, à « virtuoses de l’inutile », « véritable institution » ou « désormais classique » les musiciens n’ont jamais contrôlé les épithètes qui leur ont été attribuées dans cette vie foisonnante de concerts, tournées, répétitions, rencontres.

Stable mais pas indifférent aux jugements, pronostics, évaluations faits par musiciens, critiques et publics, le quartet improbable a toujours prouvé la marche en marchant, l’authenticité de sa musique en la jouant. Il a fait son miel des nombreux encouragements de musiciens très connus, français ou étrangers et des publics tellement divers. Il a vécu comme des épreuves la perte d’un de ses fondateurs, le départ d’un autre, et d’autres mésaventures avec toujours l’intuition opiniâtre qu’au bout du compte l’essentiel était resté, car solidement construit, et que nous musiciens n’en avions pas fini ensemble avec les surprises, l’humour, la création et le plaisir. Nous avons eu raison, nous avons de la chance, mais ce n’est sans doute pas un hasard. » (Christian Rollet)

Ce coffret de 6CD regroupe pour la première fois tous les albums vinyles avec en bonus des extraits de concerts, un album épuisé et des compositions inédites de la formation actuelle du plus vieux groupe de free jazz français (toujours actif) !

Où écouter le Workshop de Lyon

vendredi 9 juin à 19h au Festival Jazz à Cours et à Jardins à Lyon (69)

Jean Aussanaire (saxophones alto et soprano)

Jean-Paul Autin (saxophone alto et sopranino, clarinette basse)

Jean Bolcato (contrebasse, voix)

Christian Rollet (batterie, percussions)

Programmation musicale

Workshop de Lyon « 50e Anniversaire - Tiens les bourgeons éclatent »

Chant pour les 103 du plateau (Maurice Merle)

Arfi AM063

Workshop de Lyon « 50e Anniversaire - Musique Basalte »

Bujumbura Lyon (Jean Bolcato)

Arfi AM063id "

Workshop de Lyon « 50e Anniversaire - Musique Basalte »

Moulin noir (Maurice Merle)

Arfi AM063

Workshop de Lyon « 50e Anniversaire - Chant bien fatal »

Chant bien fatal (Maurice Merle)

Arfi AM063

Mike Hanapi and Ilima Islanders « American Epic »

Hilo Hula (Hilo Hanakahi) (Trad.)

Columbia Legacy 888750996923

Kirk Lightsey, Harold Danko « Shorter by Two »

Pinocchio (Wayne Shorter)

Sunnyside 1004

Marion Rampal « Main Blue »

5pm Song (Marion Rampal)

e-Motive 161

Fred Pallem « Soul Cinema »

Appelez-moi Monsieur Tibbs / Money Runner (Quincy Jones)

Train Fantôme 1954

Claude Tissendier « Swingin' Bolling »

Borsalino (Claude Bolling)

Black & Blue 818.2

Srdjan Ivanovic, Blazin' Quartet « La mer, la pierre, la terre, l'oiseau »

The Travels of Alija Djerzelez (Srdjan Ivanovic)

Coolabel 17001