L'actualité du jazz : Woody Shaw, les années Muse en mosaicolor

Au sommaire aujourd'hui

Woody Shaw à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Mulatu Astatke - Mulatu of Ethiopia

Jazz Culture article Jazz Culture : A Great Day in Paris de Michka Saäl

Lester Bowie, le trompettiste de l’Art Ensemble of Chicago a dit de Woody Shaw, “Je pense qu’il est l’un des talents les plus mésestimés de ce siècle.” Freddie Hubbard, celui avec lequel Woody est très souvent (abusivement) comparé et avec lequel il a collaboré dans les années 80 s’exprime simplement : “Woody était monstrueux”. Quant à Miles Davis, notoirement avare de compliments, il l’évoqua ainsi : “Il y a un trompettiste formidable… Il peut jouer complètement différemment de nous tous.”

Ce coffret de 7 CD, “The Complete Muse Sessions”, édité par Mosaic, lui rend totalement justice. Il est consacré aux enregistrements de Woody Shaw publiés par le label Muse et couvre pratiquement toute sa carrière musicale (après la parution du coffret #142 de ses enregistrements pour Columbia entre les années 70 et 80). Il avait été édité une première fois en 2013 et fut immédiatement épuisé.

L’essentiel est constitué par les albums des années 1974 à 77 qui ont établi son identité musicale et l’ont promu musicien et leader influent : “The Moontrane” (1974), “Love Dance” (1975), “Little Red’s Fantasy” (1976), “The Woody Shaw Concert Ensemble Live at The Berliner Jazzstage” (1976) et “The Iron Men” (1977). Mais on y trouve également son retour au label de 1983 à 1987, où en tant que musicien mature, il a montré son intérêt pour plusieurs esthétiques du jazz : “Stetting Standards” (1983), “Solid” (1986) et “Imagination” (1987). Plus inattendu, on y trouve aussi sa première séance d’enregistrement en leader, en décembre 1965 lorsqu’il avait seulement 20 ans : initialement destiné au catalogue Blue Note, la session de Cassandranite ne fut jamais complétée et Alfred Lion, le patron de Blue Note redonna les bandes à Woody Shaw. Muse le sortit en 1997, avec des séances plus tardives, sous le nom “In The Beginning…”.

Comme de coutume avec Mosaic, livret au format 30cm remarquable de compétence et de précision, signé ici par le propre fils de Woody Shaw.

Programmation musicale

Woody Shaw « The Complete Muse Sessions »

Cassandranite (Woody Shaw)

Mosaic MD7-255

Woody Shaw « The Complete Muse Sessions »

The Moontrane (Woody Shaw)

Mosaic MD7-255d

Woody Shaw « The Complete Muse Sessions »

Little Red's Fantasy (Woody Shaw)

Mosaic MD7-255d

Mulatu Astatke « Mulatu of Ethiopia »

Dewel (Trad., arr. Mulatu Astatke)

Worthy 1020

Kirk Lightsey « Fresh Air »

Letter To The World (Sangoma Everett)

IDA 018

Stefano Di Battista, Flavio Boltro « Volare »

Funky Porcini (Stefano Di Battista)

Label Bleu 6613

Pierre de Bethmann « Go »

Pro-digues (Pierre de Bethmann)

Plus Loin 551

Sylvain Rifflet « Mechanics »

Tout dit (Sylvain Rifflet)

Jazz Village 570089

Benny Green « Magic Beans »

Benny's Crib (Benny Green)

Sunnyside 1338

Yuval Amihai « Longing »

Longing (Yuval Amihai)

Autoprod