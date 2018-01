L'actualité du jazz : Wes Montgomery, les inédits de Paris

Au sommaire aujourd'hui

Wes Montgomery à la Une

Hommage à Hugh Makesela article Jazz Culture : Hommage à Hugh Masekela

Jazz Trotter article Jazz Trotter : Marc Ribot deux jours en résidence à Londres

"In Paris : The Definitive ORTF Recording” qui paraît chez Resonance, immortalise Wes Montgomery lors de son unique tournée européenne, à l’occasion d’une prestation exceptionnelle le soir du 27 mars 1965 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris. Ce concert légendaire organisé par le fondateur de Black Lion Records, Alan Bates et qui avait fait l’objet de quelques sorties pirates, est considéré comme l’une des plus grandes prestations publiques de Wes Montgomery.

Cette première sortie officielle est présentée en partenariat avec l’Institut National de l’Audiovisuel (Ina), avec un son haute définition transféré directement des bandes analogiques originales.

Lors de ce concert, Wes Montgomery est accompagné d’un véritable « All Star Band » composé du pianiste Harold Mabern, du bassiste Arthur Harper, du batteur Jimmy Lovelace ainsi que du saxophoniste ténor Johnny Griffin en invité spécial sur certains titres.

“In Paris” est présenté en un format double CD deluxe, accompagné d’un livret de 32 pages incluant des photos du concert par Jean-Pierre Leloir ainsi que des essais (Vincent Pelote, Zev Feldman, Pascal Rozat) et interviews (Harold Mabern, Russel Malone).

, © Jean-Pierre Leloir

Programmation musicale

Hugh Masekela « Home Is Where The Music Is »

Unhome (Myriam Makeba)

Verve VERV BTS 6003

Wes Montgomery « In Paris »

To Wane (Harold Mabern)

Resonance 2032

Wes Montgomery « In Paris »

The Girl Next Door (R. Blane, H. Martin)

Resonance 2032

Roger Guérin « Le formidable, Paris Meetings »

Night in Tunisia (Gillespie, Pappareli)

Fresh Sound 942

Get the Blessing « Astronautilus »

Cornish Native (Get the Blessing)

Naim 221

Brecker Brothers « Straphangin »

Threesome (Randy Brecker)

Arista 88697111842

Or Bareket « OB1 »

Elefantes I (Or Bareket)

Fresh Sound NT527

Gregory Lewis « Organ Monk Blue »

Raise Four (Thelonious Monk)

Autoproduction