L'actualité du jazz : We Out Here, London by night… et par Shabaka

Largement saluée pour sa créativité et son dynamisme, la très remuante nouvelle scène jazz anglaise prend corps pour la première fois sur un recueil, "We Out Here", qui rassemble en studio les talents les plus prometteurs, sous la direction musicale du saxophoniste Shabaka Hutchings, parrain du projet.

Enregistré en trois longues et fructueuses journées dans un studio du nord-ouest de Londres, sous la direction du saxophoniste Shabaka Hutchings, "We Out Here" laisse entendre quelques moments d’ouverture musicale rare, où les frontières entre les genres tombent et comptent bien moins que l’énergie et l’impulsion de chacun des musiciens.

Jeter un coup d’œil au tracklisting laisse entrevoir une liste non-exhaustive des projets les plus en vue et des musiciens les plus affairés du moment. Et bien au-delà de ça, le résultat parle de lui-même : il s’agit aussi d’une fenêtre ouverte sur le futur musical d’un underground londonien plus que jamais à l’avant-garde.

"We Out Here" rassemble quelques-unes des idées les plus fortes qui ont bourgeonné ces dernières années au sein de ce “mouvement”; une matérialisation de l’impact réel de cette musique protéiforme influencée par le jazz, la musique électronique ou le grime anglais, qui ouvre aujourd’hui de nouveaux territoires crossover à défricher et fait la part belle aux coopérations multiples et à l’esprit “DIY” (Do It Yourself) de chacun des groupes.

Neuf groupes ou leaders se retrouvent ainsi rassemblés : Maisha, Ezra Collective, Moses Boyd, Theon Cross, Nubya Garcia, Shabaka Hutchings, Triforce, Joe Armon-Jones et Kokoroko. L’instantané d’une éruption volcanique…

Programmation musicale

Ezra Collective « We Out Here »

Pure Shade (Femi Koleoso, TJ Koleoso, Dylan Jones, Joe Armon-Jones)

Brownswood 0175

Theon Cross « We Out Here »

Brockley (Theon Cross)

Brownswood 0175

Shabaka Hutchings « We Out Here »

Black Skin, Black Masks (Shabaka Hutchings)

Brownswood 0175

Chris McGregor « Brotherhood of Breath »

Andromeda (Chris McGregor)

Fled'ling 3062

Johnny Lytle « Four Classic Albums »

The Moor Man (Johnny Lytle)

Avid Jazz 1275

Miguel Zenon « Tipico »

Entra las raices (Miguel Zenon)

Miel Music 888295515788

JamapamaQ « La note est salée »

Coquette (G. Lombardi, G. Kahn)

Autoprod

John Roney, Tevet Sela « The River »

The River (John Roney)

Effendi 149

Carlos Malta, Thomas Clausen « Dreamland »

Tiger Rag (The Original Dixieland Jazz Band)

Stunt 17132