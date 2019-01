Walter Smith III & Matthew Stevens, le sens du partage

Au sommaire aujourd'hui

Walter Smith III & Matthew Stevens à la Une

L’instant où spontanéité et maîtrise technique fusionnent dans un paysage sonore singulier est capturé de manière convaincante dans l’album éponyme d’ “In Common” qui paraît chez Whirlwind Recordings.

« Walter et moi-même avons discuté de se retrouver pour enregistrer ensemble, explique Matthew Stevens, et nous avons décidé d’arriver en studio avec de la musique susceptible d’être rapidement intégrée, avec un groupe de musiciens qui nous semblait évident et de laisser les choses se développer naturellement à partir de là. »

« Une des bases du projet fut de composer de la musique relativement simple, rajoute Walter Smith III. L’idée de la simplicité a minimisé les risques d’appropriation individuelle, ce qui s’est révélé libérateur. Le résultat est une collection de pièces succinctes, réalisées dans l’instant et qui dégagent un style bien contemporain. »

Précédé par freefive, une oeuvre improvisée capturant ces moments intangibles qui peuvent se produire entre des improvisateurs, Unsung de Matthew Stevens, célèbre les personnes négligées de notre société dans un morceau poignant illuminé par le vibraphone très atmosphérique de Joel Ross. Le rythme décalé d’ACE se retrouve empli par la sonorités ténor complexes de Smith, tandis que Baron est porté par une batterie syncopée et une guitare en verve. À noter que l’album se conclut par un hommage à la défunte Geri Allen, pour une reprise de son Unconditional Love.

Programmation musicale

Walter Smith III, Matthew Stevens « In Common »

ACE (Walter Smith III, Matthew Stevens)

Whirlwind 4728

Walter Smith III, Matthew Stevens « In Common »

Unsung (Matthew Stevens)

Whirlwind 4728

Michael Brecker « Nearness of You »

I Can See Your Dreams (Michael Brecker)

Verve 549705-2

Connie Han « Crime Zone »

Crime Zone (Connie Han)

Mack Avenue 1140

Marcus Strickland, Twi-Life « People of the Sun »

Timing (Marcus Strickland)

Blue Note

Ike Quebec « Bossa Nova, Soul Samba »

Loie (Kenny Burrell)

Blue Note 52443

Grégory Privat « Family Tree »

Le bonheur (Grégory Privat)

ACT 9834-2

Abraxas « Gevurah / The Book Beri'ah / Vol. 5 »

Tzelem (John Zorn)

Tzadik 5105

Shades « Blue Skies »

Blue Skies (Irving Berlin)

Les P'tits Cailloux du Chemin 3341348436005

Eden Bareket « Night »

You're Wrong (Eden Bareket)

Fresh Sound NT 565